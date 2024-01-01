Невролог пояснила, как отличить обычную забывчивость от деменции

Забывчивость присуща людям разных возрастов. Пока это проявляется в мелочах, все не критично. Но порой человеку становится сложно ориентироваться даже в самых простых житейских ситуациях.Когда стоит действительно беспокоиться по поводу проблем с памятью, рассказала в интервью Общественной службе новостей врач-невролог Написат Тамадаева. Важно различать, является ли забывчивость симптомом хронической усталости, ряда болезней или это синдром деменции.Время от времени память может ухудшаться у любого человека по ряду причин. В первую очередь, это нервное истощение, хроническая нехватка сна, злоупотребление алкоголем и наркотическими средствами. Также негативное воздействие оказывают на память общий наркоз, антидепрессанты, фенобарбитал и ряд других лекарственных средств.Немало проблем когнитивным функциям добавляет нехватка витаминов группы B (фолиевой, никотиновой кислот) или дефицит углеводов и иных компонентов в пище. В этих случаях при прекращении действия раздражителей, при отмене лекарств память восстанавливается.Еще одним провокатором проблем с памятью являются черепно-мозговые травмы, атеросклероз сосудов мозга, перенесенный инсульт, сахарный диабет, патологии щитовидной железы, проблемы с сердцем, дыхательной системой, почечная недостаточность. Вред наносят и тяжелые инфекции, в особенности, энцефалит и менингит.Тревогу стоит бить, когда забываются важные события, сложно сосредоточиться, быстро теряется нить разговора, трудно улавливаются сюжеты книг или фильмов, человек теряет способность принимать ответственные решения, поясняет эксперт.Другие опасные явления: появление нарушений в речи и на письме, например, перестановка слогов, бессвязность речи. Это повод обратиться к неврологу.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки