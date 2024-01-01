Названы симптомы тяжелой болезни сердца, которые опаснее одышки

Боль в груди, отеки, одышка - многие симптомы подсказывают о наличии рисков недугов сердечно-сосудистой системы. Но есть и признаки, о которых люди знают мало.Как рассказал кардиолог, кандидат медицинских наук Грант Шехян, стоит обратить внимание на бледность кожных покровов, частую зевоту, говорящие о нехватке кислорода. Еще один тревожный симптом: набухшие вены, в том числе, на шее.Любовь к высоким подушкам – привычка, чаще всего говорящая о проблемах кровообращения. Специалист в числе малоизвестных признаков сердечных патологий назвал и так называемый сердечный горб – особая деформация костей грудной клетки, возникающая при расширении сердца.В запущенных формах сердечных заболеваний внешним признаком болезни может стать «тусклый взгляд, направленный непонятно куда». За этими симптомами следует ослабление умственных способностей на фоне быстрой утомляемости, сонливости и медлительности.Что касается одышки, то она может быть симптомом обычной нетренированности или ожирения, анемии или проблем с щитовидкой. В первом случае стоит заняться посильными видами спорта. Но обязательно проконсультироваться с врачом, чтобы исключить серьезные диагнозы.

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