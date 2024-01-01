Названы симптомы тяжелой болезни сердца, которые опаснее одышки

Боль в груди, отеки, одышка - многие симптомы подсказывают о наличии рисков недугов сердечно-сосудистой системы. Но есть и признаки, о которых люди знают мало.

Как рассказал кардиолог, кандидат медицинских наук Грант Шехян, стоит обратить внимание на бледность кожных покровов, частую зевоту, говорящие о нехватке кислорода. Еще один тревожный симптом: набухшие вены, в том числе, на шее.

Любовь к высоким подушкам – привычка, чаще всего говорящая о проблемах кровообращения. Специалист в числе малоизвестных признаков сердечных патологий назвал и так называемый сердечный горб – особая деформация костей грудной клетки, возникающая при расширении сердца.

В запущенных формах сердечных заболеваний внешним признаком болезни может стать «тусклый взгляд, направленный непонятно куда». За этими симптомами следует ослабление умственных способностей на фоне быстрой утомляемости, сонливости и медлительности.

Что касается одышки, то она может быть симптомом обычной нетренированности или ожирения, анемии или проблем с щитовидкой. В первом случае стоит заняться посильными видами спорта. Но обязательно проконсультироваться с врачом, чтобы исключить серьезные диагнозы.

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