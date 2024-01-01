Кардиолог Шехян назвал бледность среди нетипичных признаков болезней сердца во внешности

Кардиолог Грант Шехян рассказал о «внешних особенностях», указывающих на проблемы с сердцем.Сердечным патологиям свойственно проявляться одышкой, сдавливанием и болью в грудной клетке.. Но помимо них существуют и нетипичные признаки болезней сердца, которые нередко игнорируются или не воспринимаются как серьезные, – об этом порталу «Доктор Питер» сообщил кардиолог Грант Шехян. Медик проинформировал о внешних особенностях, которые могут говорить о проблемах с сердцем: в числе этих нетипичных признаков сердечных патологий он назвал бледность:«На некоторые признаки многие люди до поры до времени не обращают внимания. Например, бледность кожных покровов».Другим нетипичным симптомом болезней сердца, который можно заметить со стороны, кардиолог Шехян назвал несконцентрированный тусклый взгляд.«В далеко зашедших стадиях сердечных заболеваний внешним признаком болезни может быть тусклый взгляд, направленный непонятно куда», - уточнил он.Медик добавил, что патологии сердца влияют на подверженность людей отекам. Например, о них может сигнализировать появление мешков под глазами, а также отеки других частей тела – прежде всего, живота и ног.Еще один нетипичный признак болезней сердца во внешности – это набухшие вены.«Пороки сердца бывают связаны с затрудненной эвакуацией крови из вен. Тогда на шее видны выбухания яремных вен, которые пульсируют и могут усиливаться при напряжении или разговоре», - поделился специалистКроме того, свидетельством имеющегося порока сердца могут быть мелкие пульсирующие движения. Например, человек может совершать такие движения головой.Также замечено, что при болезнях сердца люди не могут спать на невысоких подушках и стараются на время сна подложить под голову некое возвышение.

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