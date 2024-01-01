Кардиолог Бокерия рассказала о болезни «мостиков», которую путают с атеросклерозом

Если у человека есть врожденная аномалия артерий, то его могут мучить боли в груди, одышка и другие неприятные сердечные симптомы. Кардиолог Ольга Бокерия объясняет, как распознать патологию, которая умело маскируется под другие болезни.Сердечно-сосудистые заболевания — это самая распространенная причина летальных исходов и в России, и во всем мире. От инфаркта, инсульта, ишемической болезни сердца и других патологий страдают взрослые всех возрастов без исключений.Чтобы защититься от опасных болезней, необходимо следить за питанием, режимом сна, заниматься спортом и обращаться к врачу, если вас что-то беспокоит. Иногда диагноз не так очевиден, особенно если речь идет о врожденных патологиях, говорит кардиолог Ольга Бокерия.Существует такое определение, как «миокардинальные мостики». Это наиболее частая врожденная аномалия коронарных артерий.Что это такое«Свое название миокардинальные мостики получили в связи со своим анатомическим расположением. Они находятся в туннеле, образованном мышцей сердца, в него попадают артерии, которые в норме лежат на поверхности сердца», — поясняет Ольга Бокерия.Чаще всего это состояние неопасно. Есть люди, которые даже не знают о том, что у них аномалия коронарных артерий: их ничего не беспокоит, нет проблем с сердцем и сосудами. Однако в некоторых случаях все наоборот: человек может страдать от стенокардии, испытывая сильную боль в груди.Симптомы, по которым можно распознать миокардинальные мостики, похожи на проявления ишемической болезни сердца, вызванной атеросклерозом. Они могут появляться в молодом возрасте, и, как правило, врачи начинают лечить стенокардию, предполагая ранний атеросклероз.Как не ошибиться с диагнозомЗолотой стандарт — это контрастное исследование: мультиспиральная компьютерная томография или ангиокоронарография.«В первом случае мы можем видеть ход артерии внутри миокарда и уменьшение просвета. Во втором — это чаще всего уменьшение просвета, которое усиливается во время систолы — сокращения сердца», — говорит Ольга Бокерия.Важно: если значительный участок артерии залегает внутри миокарда, интенсивность болей может быть очень сильной. Она станет усиливаться при нагрузке, повышении артериального давления, обезвоживании.Миокардинальные мостики, кстати, могут передаваться по наследству. Зачастую врачи диагностируют это патологию сразу у нескольких членов семьи.Как лечитьЧаще всего первый этап терапии — это лекарства, которые расширяют коронарные артерии. Если врач понимает, что лечение не приносит результата, то человека могут направить на операцию.«Одним из способов коррекции является рассечение мостика и высвобождение сосуда. Данная процедура выполняется под зрительным контролем врача, то есть хирург открывает грудную клетку через срединный или боковой разрез», — поясняет кардиолог.По словам Ольги Бокерии, такая операция — наиболее эффективный метод лечения, если сравнивать со стентированием сосудов. Дело в том, что при стентировании человек вынужден принимать двойную антиагрегантную терапию как минимум год, что может вызывать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, это повышает опасность геморрагических осложнений.

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