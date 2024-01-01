Отчего сводит мышцы: каких витаминов и веществ не хватает в организме

Болезненные спазмы в мышцах, или судороги, наверное, хоть раз в жизни ощущал каждый из нас. Они могут возникать как у абсолютно здоровых людей, так и при определенных заболеваниях.

Когда говорят «свело ногу», речь обычно о непроизвольном, внезапном и подчас болезненном сокращении мышцы. Такое, например, бывает после тренировки, во время купания и даже в полном покое, лежа на диване. И хотя судороги могут возникнуть в любое время суток, чаще всего они все-таки случаются ночью, во время сна.

Почему сводит мышцы

Причин, вызывающих мышечные спазмы, много. Врач-невролог Мариинской больницы в Петербурге Ольга Рублева назвала самые частые из них.

Чрезмерная или непривычная нагрузка на определенную мышцу, группу мышц при занятиях спортом.

Неудобное или неестественное положение тела во время сна — частая причина ночных судорог.

Беременность. В этот период в теле женщины происходит ряд изменений для поддержания развития плода, и судороги могут начаться на любом сроке беременности.

Недостаток микроэлементов (калий, магний, кальций, железо), а также витаминов группы В.

Обезвоживание. Дефицит жидкости в организме может привести к уменьшению кровотока к мышцам и увеличению накопления метаболитов, вызывающих судороги.

Некоторые заболевания. Например, сахарный диабет, варикозная болезнь вен, ожирение.

Отравление, включая похмельный синдром.

Какие лекарства могут вызывать судороги в ногах, читайте ЗДЕСЬ.

Где чаще бывают спазмы

Врачи говорят: в большинстве случаев от судорог страдают именно ноги.

Как рассказала врач-терапевт ВСК Алина Красикова, чаще всего сводит икроножные мышцы. Сильные спазмы могут возникать на фоне усталости, дефицита минералов или слишком большой физической активности.

Судороги в стопах и пальцах ног также достаточно частое явление. В этом случае причиной может быть перенапряжение, дефицит минералов или проблемы с кровообращением.

Мышцы бедер могут непроизвольно сокращаться после интенсивных тренировок или при недостатке калия и магния.

Судороги рук и пальцев хоть и менее распространены, но тоже встречаются.

По словам Ольги Рублевой, у женщин причиной мышечных спазмов в ногах могут стать также сокращения матки — к примеру, во время менструации, беременности или при гинекологических заболеваниях.

«Мышечные спазмы в спине указывают на заболевания опорно-двигательного аппарата. Это может быть остеохондроз, межпозвоночная грыжа, дистрофические изменения в позвоночнике», — добавляет невролог.

Сводит мышцы: чего не хватает в организме

1. Калий

«В списке главных факторов формирования судорог — электролиты, к которым относятся такие минералы, как калий, натрий, магний. Эти элементы играют свою роль в регулировании электрических сигналов в нашем теле. Дефицит хотя бы одного из них может привести к нарушению сигналов, посылаемых нервами мышц, что и вызывает болезненные судороги», — объясняет Алина Красикова.

Калий играет ключевую роль в передаче нервных импульсов и сокращении мышц. Недостаток калия может нарушить электролитный баланс и привести к судорогам. Чтобы восполнить его запас, включайте чаще в рацион бананы, картошку, шпинат и цитрусовые.

2. Магний

Магний участвует в регуляции сокращения мышц и нормализации электролитного баланса. Недостаток магния может вызвать перенапряжение мышц и, как следствие, спазмы. Магний можно получить из орехов, семян, зеленых овощей и цельнозерновых продуктов.

3. Кальций

Кальций также важен для сокращения мышц и передачи нервных импульсов. Дефицит кальция в организме может усилить возбудимость нервной системы и мышц. Почаще включайте в свое меню молочные продукты, твердые сорта сыра, зеленые листья — эти продукты богаты кальцием.

4. Витамин Д

Уровень «солнечного» витамина в организме важен не только для состояния костей и настроения. По словам Алины Красиковой, от него еще зависят показатели, важные для нормального сокращения мышц бедра. Поэтому не забывайте регулярно восполнять дефицит витамина Д, который есть у большинства россиян.

5. Витамин Е

Недостаток витамина Е тоже может оказывать определенное воздействие на здоровье мышц. Как говорит терапевт, этот витамин способствует снижению окислительного стресса в клетках и предотвращает их повреждение.

6. Витамины группы В

Как пояснила Ольга Рублева, витамины группы В участвуют в метаболических процессах во всех основных системах организма, в том числе и в центральной нервной системе, а также в биосинтезе нук­леиновых кислот, липидов, углеводов, аминокислот. Нарушения этих процессов могут приводить к развитию судорог. В списке пищевых источников витаминов группы В — субпродукты (например, печень, сердце), цельные злаки, хлеб, пивные дрожжи, рыба, бобовые, мясо, молочные продукты, яйца, зелень.

Сводит мышцы: что делать

Если судороги беспокоят вас слишком часто, не стоит гадать, что бы это могло значить. Надежнее проконсультироваться с врачом и сдать анализы, чтобы выявить возможные дефициты в организме.

А до визита к врачу уделите больше внимания своему питанию, сделать это никогда не поздно. По словам Ольги Рублевой, для профилактики судорог полезно чаще включать в рацион:

зеленые овощи;

орехи;

бобовые;

молочные продукты;

цельнозерновые хлебобулочные изделия;

курагу;

финики.

«Кроме того, следует сократить употребление сладкого и кофеина: он мешает всасыванию магния в организме, сужает сосуды и вызывает так называемый „синдром усталых ног“. Важно также пить достаточно жидкости, ведь подобный дискомфорт возникает и из-за обезвоживания», — советует Ольга Рублева.

Кроме питания, пересмотрите свою физическую активность. Мышечные судороги могут провоцировать как интенсивные тренировки, так и недостаток физнагрузок.

«Лучшая профилактика непроизвольных мышечных сокращений — регулярная умеренная физическая активность. Ткани не будут страдать ни от гиподинамии, ни от внезапных перегрузок. Это одинаково полезно и мужчинам, и женщинам в любом возрасте. Отличная альтернатива — это растяжка. Ее полезно делать перед сном, чтобы неприятные симптомы не возникали в состоянии покоя», — объясняет Ольга Рублева.

Первая помощь: три совета невролога

Если мышечные судороги ног происходят от случая к случаю, помочь могут нехитрые способы самопомощи.

Если свело мышцу судорогой, сознательно расслабить ее будет невозможно. Единственный способ — применить физическое усилие. Выпрямите пальцы стопы руками или потяните носок ноги на себя. После того как судорога прошла, ногу можно помассировать — это поможет восстановить нормальное кровообращение.

При судорогах с похмелья положите человека в горизонтальное положение, а его ноги, наоборот, приподнимите — это снизит приток крови к ним. При этом важно убедиться, что речь не идет о приступе эпилепсии, который нередко случается при алкогольной интоксикации.

У пожилых людей непроизвольные сокращения мышц часто бывают предвестниками инсульта. Судороги могут смениться параличом, поэтому в этом случае лучше сразу вызывать скорую.

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