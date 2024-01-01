Отчего сводит мышцы: каких витаминов и веществ не хватает в организме

Болезненные спазмы в мышцах, или судороги, наверное, хоть раз в жизни ощущал каждый из нас. Они могут возникать как у абсолютно здоровых людей, так и при определенных заболеваниях.Когда говорят «свело ногу», речь обычно о непроизвольном, внезапном и подчас болезненном сокращении мышцы. Такое, например, бывает после тренировки, во время купания и даже в полном покое, лежа на диване. И хотя судороги могут возникнуть в любое время суток, чаще всего они все-таки случаются ночью, во время сна.Почему сводит мышцыПричин, вызывающих мышечные спазмы, много. Врач-невролог Мариинской больницы в Петербурге Ольга Рублева назвала самые частые из них.Чрезмерная или непривычная нагрузка на определенную мышцу, группу мышц при занятиях спортом.Неудобное или неестественное положение тела во время сна — частая причина ночных судорог.Беременность. В этот период в теле женщины происходит ряд изменений для поддержания развития плода, и судороги могут начаться на любом сроке беременности.Недостаток микроэлементов (калий, магний, кальций, железо), а также витаминов группы В.Обезвоживание. Дефицит жидкости в организме может привести к уменьшению кровотока к мышцам и увеличению накопления метаболитов, вызывающих судороги.Некоторые заболевания. Например, сахарный диабет, варикозная болезнь вен, ожирение.Отравление, включая похмельный синдром.Какие лекарства могут вызывать судороги в ногах, читайте ЗДЕСЬ.Где чаще бывают спазмыВрачи говорят: в большинстве случаев от судорог страдают именно ноги.Как рассказала врач-терапевт ВСК Алина Красикова, чаще всего сводит икроножные мышцы. Сильные спазмы могут возникать на фоне усталости, дефицита минералов или слишком большой физической активности.Судороги в стопах и пальцах ног также достаточно частое явление. В этом случае причиной может быть перенапряжение, дефицит минералов или проблемы с кровообращением.Мышцы бедер могут непроизвольно сокращаться после интенсивных тренировок или при недостатке калия и магния.Судороги рук и пальцев хоть и менее распространены, но тоже встречаются.По словам Ольги Рублевой, у женщин причиной мышечных спазмов в ногах могут стать также сокращения матки — к примеру, во время менструации, беременности или при гинекологических заболеваниях.«Мышечные спазмы в спине указывают на заболевания опорно-двигательного аппарата. Это может быть остеохондроз, межпозвоночная грыжа, дистрофические изменения в позвоночнике», — добавляет невролог.Сводит мышцы: чего не хватает в организме1. Калий«В списке главных факторов формирования судорог — электролиты, к которым относятся такие минералы, как калий, натрий, магний. Эти элементы играют свою роль в регулировании электрических сигналов в нашем теле. Дефицит хотя бы одного из них может привести к нарушению сигналов, посылаемых нервами мышц, что и вызывает болезненные судороги», — объясняет Алина Красикова.Калий играет ключевую роль в передаче нервных импульсов и сокращении мышц. Недостаток калия может нарушить электролитный баланс и привести к судорогам. Чтобы восполнить его запас, включайте чаще в рацион бананы, картошку, шпинат и цитрусовые.2. МагнийМагний участвует в регуляции сокращения мышц и нормализации электролитного баланса. Недостаток магния может вызвать перенапряжение мышц и, как следствие, спазмы. Магний можно получить из орехов, семян, зеленых овощей и цельнозерновых продуктов.3. КальцийКальций также важен для сокращения мышц и передачи нервных импульсов. Дефицит кальция в организме может усилить возбудимость нервной системы и мышц. Почаще включайте в свое меню молочные продукты, твердые сорта сыра, зеленые листья — эти продукты богаты кальцием.4. Витамин ДУровень «солнечного» витамина в организме важен не только для состояния костей и настроения. По словам Алины Красиковой, от него еще зависят показатели, важные для нормального сокращения мышц бедра. Поэтому не забывайте регулярно восполнять дефицит витамина Д, который есть у большинства россиян.5. Витамин ЕНедостаток витамина Е тоже может оказывать определенное воздействие на здоровье мышц. Как говорит терапевт, этот витамин способствует снижению окислительного стресса в клетках и предотвращает их повреждение.6. Витамины группы ВКак пояснила Ольга Рублева, витамины группы В участвуют в метаболических процессах во всех основных системах организма, в том числе и в центральной нервной системе, а также в биосинтезе нук­леиновых кислот, липидов, углеводов, аминокислот. Нарушения этих процессов могут приводить к развитию судорог. В списке пищевых источников витаминов группы В — субпродукты (например, печень, сердце), цельные злаки, хлеб, пивные дрожжи, рыба, бобовые, мясо, молочные продукты, яйца, зелень.Сводит мышцы: что делатьЕсли судороги беспокоят вас слишком часто, не стоит гадать, что бы это могло значить. Надежнее проконсультироваться с врачом и сдать анализы, чтобы выявить возможные дефициты в организме.А до визита к врачу уделите больше внимания своему питанию, сделать это никогда не поздно. По словам Ольги Рублевой, для профилактики судорог полезно чаще включать в рацион:зеленые овощи;орехи;бобовые;молочные продукты;цельнозерновые хлебобулочные изделия;курагу;финики.«Кроме того, следует сократить употребление сладкого и кофеина: он мешает всасыванию магния в организме, сужает сосуды и вызывает так называемый „синдром усталых ног“. Важно также пить достаточно жидкости, ведь подобный дискомфорт возникает и из-за обезвоживания», — советует Ольга Рублева.Кроме питания, пересмотрите свою физическую активность. Мышечные судороги могут провоцировать как интенсивные тренировки, так и недостаток физнагрузок.«Лучшая профилактика непроизвольных мышечных сокращений — регулярная умеренная физическая активность. Ткани не будут страдать ни от гиподинамии, ни от внезапных перегрузок. Это одинаково полезно и мужчинам, и женщинам в любом возрасте. Отличная альтернатива — это растяжка. Ее полезно делать перед сном, чтобы неприятные симптомы не возникали в состоянии покоя», — объясняет Ольга Рублева.Первая помощь: три совета неврологаЕсли мышечные судороги ног происходят от случая к случаю, помочь могут нехитрые способы самопомощи.Если свело мышцу судорогой, сознательно расслабить ее будет невозможно. Единственный способ — применить физическое усилие. Выпрямите пальцы стопы руками или потяните носок ноги на себя. После того как судорога прошла, ногу можно помассировать — это поможет восстановить нормальное кровообращение.При судорогах с похмелья положите человека в горизонтальное положение, а его ноги, наоборот, приподнимите — это снизит приток крови к ним. При этом важно убедиться, что речь не идет о приступе эпилепсии, который нередко случается при алкогольной интоксикации.У пожилых людей непроизвольные сокращения мышц часто бывают предвестниками инсульта. Судороги могут смениться параличом, поэтому в этом случае лучше сразу вызывать скорую.

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