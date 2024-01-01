Отчего сводит мышцы: каких витаминов и веществ не хватает в организме
Когда говорят «свело ногу», речь обычно о непроизвольном, внезапном и подчас болезненном сокращении мышцы. Такое, например, бывает после тренировки, во время купания и даже в полном покое, лежа на диване. И хотя судороги могут возникнуть в любое время суток, чаще всего они все-таки случаются ночью, во время сна.
Почему сводит мышцы
Причин, вызывающих мышечные спазмы, много. Врач-невролог Мариинской больницы в Петербурге Ольга Рублева назвала самые частые из них.
Чрезмерная или непривычная нагрузка на определенную мышцу, группу мышц при занятиях спортом.
Неудобное или неестественное положение тела во время сна — частая причина ночных судорог.
Беременность. В этот период в теле женщины происходит ряд изменений для поддержания развития плода, и судороги могут начаться на любом сроке беременности.
Недостаток микроэлементов (калий, магний, кальций, железо), а также витаминов группы В.
Обезвоживание. Дефицит жидкости в организме может привести к уменьшению кровотока к мышцам и увеличению накопления метаболитов, вызывающих судороги.
Некоторые заболевания. Например, сахарный диабет, варикозная болезнь вен, ожирение.
Отравление, включая похмельный синдром.
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Где чаще бывают спазмы
Врачи говорят: в большинстве случаев от судорог страдают именно ноги.
Как рассказала врач-терапевт ВСК Алина Красикова, чаще всего сводит икроножные мышцы. Сильные спазмы могут возникать на фоне усталости, дефицита минералов или слишком большой физической активности.
Судороги в стопах и пальцах ног также достаточно частое явление. В этом случае причиной может быть перенапряжение, дефицит минералов или проблемы с кровообращением.
Мышцы бедер могут непроизвольно сокращаться после интенсивных тренировок или при недостатке калия и магния.
Судороги рук и пальцев хоть и менее распространены, но тоже встречаются.
По словам Ольги Рублевой, у женщин причиной мышечных спазмов в ногах могут стать также сокращения матки — к примеру, во время менструации, беременности или при гинекологических заболеваниях.
«Мышечные спазмы в спине указывают на заболевания опорно-двигательного аппарата. Это может быть остеохондроз, межпозвоночная грыжа, дистрофические изменения в позвоночнике», — добавляет невролог.
Сводит мышцы: чего не хватает в организме
1. Калий
«В списке главных факторов формирования судорог — электролиты, к которым относятся такие минералы, как калий, натрий, магний. Эти элементы играют свою роль в регулировании электрических сигналов в нашем теле. Дефицит хотя бы одного из них может привести к нарушению сигналов, посылаемых нервами мышц, что и вызывает болезненные судороги», — объясняет Алина Красикова.
Калий играет ключевую роль в передаче нервных импульсов и сокращении мышц. Недостаток калия может нарушить электролитный баланс и привести к судорогам. Чтобы восполнить его запас, включайте чаще в рацион бананы, картошку, шпинат и цитрусовые.
2. Магний
Магний участвует в регуляции сокращения мышц и нормализации электролитного баланса. Недостаток магния может вызвать перенапряжение мышц и, как следствие, спазмы. Магний можно получить из орехов, семян, зеленых овощей и цельнозерновых продуктов.
3. Кальций
Кальций также важен для сокращения мышц и передачи нервных импульсов. Дефицит кальция в организме может усилить возбудимость нервной системы и мышц. Почаще включайте в свое меню молочные продукты, твердые сорта сыра, зеленые листья — эти продукты богаты кальцием.
4. Витамин Д
Уровень «солнечного» витамина в организме важен не только для состояния костей и настроения. По словам Алины Красиковой, от него еще зависят показатели, важные для нормального сокращения мышц бедра. Поэтому не забывайте регулярно восполнять дефицит витамина Д, который есть у большинства россиян.
5. Витамин Е
Недостаток витамина Е тоже может оказывать определенное воздействие на здоровье мышц. Как говорит терапевт, этот витамин способствует снижению окислительного стресса в клетках и предотвращает их повреждение.
6. Витамины группы В
Как пояснила Ольга Рублева, витамины группы В участвуют в метаболических процессах во всех основных системах организма, в том числе и в центральной нервной системе, а также в биосинтезе нуклеиновых кислот, липидов, углеводов, аминокислот. Нарушения этих процессов могут приводить к развитию судорог. В списке пищевых источников витаминов группы В — субпродукты (например, печень, сердце), цельные злаки, хлеб, пивные дрожжи, рыба, бобовые, мясо, молочные продукты, яйца, зелень.
Сводит мышцы: что делать
Если судороги беспокоят вас слишком часто, не стоит гадать, что бы это могло значить. Надежнее проконсультироваться с врачом и сдать анализы, чтобы выявить возможные дефициты в организме.
А до визита к врачу уделите больше внимания своему питанию, сделать это никогда не поздно. По словам Ольги Рублевой, для профилактики судорог полезно чаще включать в рацион:
зеленые овощи;
орехи;
бобовые;
молочные продукты;
цельнозерновые хлебобулочные изделия;
курагу;
финики.
«Кроме того, следует сократить употребление сладкого и кофеина: он мешает всасыванию магния в организме, сужает сосуды и вызывает так называемый „синдром усталых ног“. Важно также пить достаточно жидкости, ведь подобный дискомфорт возникает и из-за обезвоживания», — советует Ольга Рублева.
Кроме питания, пересмотрите свою физическую активность. Мышечные судороги могут провоцировать как интенсивные тренировки, так и недостаток физнагрузок.
«Лучшая профилактика непроизвольных мышечных сокращений — регулярная умеренная физическая активность. Ткани не будут страдать ни от гиподинамии, ни от внезапных перегрузок. Это одинаково полезно и мужчинам, и женщинам в любом возрасте. Отличная альтернатива — это растяжка. Ее полезно делать перед сном, чтобы неприятные симптомы не возникали в состоянии покоя», — объясняет Ольга Рублева.
Первая помощь: три совета невролога
Если мышечные судороги ног происходят от случая к случаю, помочь могут нехитрые способы самопомощи.
Если свело мышцу судорогой, сознательно расслабить ее будет невозможно. Единственный способ — применить физическое усилие. Выпрямите пальцы стопы руками или потяните носок ноги на себя. После того как судорога прошла, ногу можно помассировать — это поможет восстановить нормальное кровообращение.
При судорогах с похмелья положите человека в горизонтальное положение, а его ноги, наоборот, приподнимите — это снизит приток крови к ним. При этом важно убедиться, что речь не идет о приступе эпилепсии, который нередко случается при алкогольной интоксикации.
У пожилых людей непроизвольные сокращения мышц часто бывают предвестниками инсульта. Судороги могут смениться параличом, поэтому в этом случае лучше сразу вызывать скорую.
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