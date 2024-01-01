Эндокринолог Коновалова назвала обязательные для приема витамины

Врач-эндокринолог Татьяна Коновалова считает, что каждому городскому жителю необходимо принимать ряд витаминов, чтобы обеспечить правильное функционирование организма.Например, в числе обязательных врач назвала витамин D, улучшающий функции костей, а также необходимый для усвоения кальция и фосфора.Вместе с тем, дефицит витамина D ведет к снижению иммунитета, предрасположенности к простудным заболеваниям, проблемам с зубами и костями, а также повышает риск развития рака, сообщил портал ngs24.ru.Помимо прочего нельзя забывать о приеме витамина А и С. Первый помогает сохранить зрение, а витамин С - укрепляет иммунитет, поддерживает здоровье сосудов, кожи и костей, а также помогает усвоить железо.Еще один обязательный витамин – это витамин В12. Он необходим для деления клеток, предотвращения анемии и нормальном функционировании нервной системы.

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