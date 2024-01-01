Спасатель объяснил, как оказать первую помощь во время крещенских купаний

Если человеку стало плохо во время нахождения в купели, нужно вытащить его из воды, отнести в тепло и дать горячий сладкий чай, сказал НСН Сергей Щетинин. Заслуженный спасатель России, замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин в интервью НСН рассказал, как оказать пострадавшим первую медицинскую помощь.«Для начала нужно для себя решить, стоит ли вообще окунаться. Если вы страдаете хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, наверное, лучше все-таки воздержаться. Если же вы увидели, что что-то пошло нештатно, если вы владеете навыками оказания первой помощи, то, безусловно, помогать нужно. Следует позвонить по телефону 112 и постараться вытащить человека из воды, перенести в теплое место, чтобы не было дальнейшего холодового воздействия. Если вы видите, что человек замерз (дрожь, синюшные губы), но находится в сознании, нужно согреть его, обтереть полотенцем, одеть в теплые вещи, дать горячий сладкий чай, если он не страдает сахарным диабетом. Но ни в коем случае нельзя добавлять коньяк или водку в чай — это категорически запрещено», — сказал Щетинин. Собеседник НСН напомнил, что неправильное оказание первой помощи может повлечь печальные последствия. «Ошибочные действия могут довести вас и до уголовной ответственности. Поэтому если не знаете, как помочь, если можете обойти этот вопрос, то следует так и поступить. Однако нужно выучить правила оказания первой помощи и тренироваться», — добавил спасатель.В заключение Щетинин объяснил, как вести себя возле купели.«Обряд нужно проводить только в специально подготовленных местах. Они принимаются специальной комиссией, оборудуются на наиболее безопасных водоемах — прорезается во льду купель, устанавливаются деревянные подмостки, дежурят спасатели, медики, полиция и так далее. Все находится под контролем. К купанию следует подготовиться заранее, взять с собой халатик, нескользкую обувь. Как правило, в таких местах есть места для переодевания. Нужно переодеться, подойти к месту купания, окунуться, выйти, а дальше, следуя указаниям спасателей или пожарных, пройти в комнату для переодевания. После чего переодеться и попить горячий чай (но ни в коем случае не алкоголь!). Еще раз подчеркну — нужно обращать внимание, куда вы окунаетесь, есть ли там течение, как оборудованы берега. Не стоит подвергать свою жизнь опасности ради этого мероприятия», — подытожил он.

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