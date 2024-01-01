Учёные: употребляющие энергетики подростки чаще страдают депрессией

Ученые из университетов Тиссайд и Ньюкасла в Великобритании предоставили новые данные, свидетельствующие о потенциальных негативных последствиях употребления энергетических напитков детьми и молодыми людьми.Исследование, опубликованное в журнале Public Health, выявило связь между употреблением энергетиков и различными проблемами, включая тревогу, депрессию, саморазрушительное поведение, проблемы со сном, СДВГ и сердечные заболевания.Анализируя данные 57 исследований с участием более 1,2 миллиона человек из 21 страны, ученые обнаружили, что подростки, потребляющие энергетики, более склонны к тревоге и депрессии. Также выяснилось, что употребление энергетиков связано с увеличенными рисками ожирения, аритмий и высокого давления.Специалисты обратили внимание на сопутствующие факторы: подростки, употребляющие энергетики, чаще ведут нездоровый образ жизни, включая курение, употребление алкоголя, вейпинг, а также страдают от недостатка и плохого качества сна. Подростки, употребляющие энергетики вместе с алкоголем, также показывают худшие результаты в учебе.Однако, стоит отметить, что несколько исследований предложили связь между энергетиками и улучшением спортивных результатов. Ученые, однако, предостерегают от слишком однозначных выводов, подчеркивая, что эти данные требуют дополнительного изучения и не обеспечивают полной и объективной картины.Эти новые научные выводы предостерегают о возможных рисках для здоровья молодежи, связанных с употреблением энергетических напитков, и могут послужить основой для более внимательного рассмотрения этого вопроса в области общественного здравоохранения.

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