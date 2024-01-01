Диетолог Соломатина напомнила о сладостях, полезных для диабетиков

Диетолог Елена Соломатина напомнила, что избежать скачков сахара диабетикам помогут полезные сладости и десерты.Ее рекомендации могут взять на вооружения и люди, которые стремятся сбросить лишний вес.Так, в беседе с «Вечерней Москвой» эксперт рекомендовала вместо тортов и пирожных обратить внимание на зефир, пастилу, сухофрукты и орехи, а также ягоды и горький шоколад.Эти лакомства также насыщают организм энергией и посылают в мозг сигнал о счастье.При этом такие десерты помогут избежать скачков сахара.А вишня, бананы и травяные чаи помогут снизить уровень тревожности.

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