ВИТАМИНЫ: основные сведения о наиболее важных из них

До сих пор полностью не изучено действие витаминов в организме человека, хотя факт, что они жизненно необходимы, уже неоспорим. Эти органические соединения служат регуляторами очень многих процессов, происходящих в нашем теле наряду с гормонами и различными ферментами.Витамины требуются организму в небольших количествах, но поступать они должны постоянно, и основной источник витаминов — пища. Недостаток этих соединений может вызывать различные состояния, которые объединены общим термином «авитаминозы».Витамины: самые важные и лучшие их источникиВитамин АВитамины группы ВВитамин С (аскорбиновая кислота)Витамин DВитамин ЕЛучшие источники витаминовО ценности синтетических витаминовВитаминам можно посвятить отдельную большую книгу, ниже приведены лишь основные сведения о наиболее важных из них.Витамин АЭто жирорастворимый витамин, в основном содержащийся в зеленых листьях растений, в растительных маслах, яичном желтке, молоке, а также в некоторых фруктах (абрикосы, персики) и овощах (томаты, морковь, капуста). Все желтые овощи и фрукты содержат каротин, или провитамин А, который в печени преобразуется в витамин.Витамин А жизненно необходим для роста и развития человека, и при его недостатке у детей происходят деформации в различных органах и системах, прежде всего в опорно-двигательном аппарате (рахит). Дефицит витамина А у взрослых приводит к нарушениям кожи, зубной ткани, расстройствам пищеварения и дыхания, возникновению куриной слепоты.Витамин А разрушается при окислении, поэтому цельные фрукты и овощи всегда содержат его намного больше, чем тертые или те, которые долго варились.Витамины группы ВК этой группе относится сразу несколько водорастворимых витаминов. Все они являются необходимыми для нормальной жизнедеятельности человека, их дефицит приводит к возникновению различных заболеваний. Так, недостаток тиамина (витамин В1) вызывает болезнь бери-бери. Источники тиамина — пивные дрожжи, соя, цельнозерновые продукты, свежие орехи.Витамин В2, или рибофлавин, играет важную роль в окислении углеводов. Дефицит рибофлавина приводит к повреждениям кожи, слизистой оболочки рта (один из основных симптомов недостатка этого витамина — образование трещин в уголках рта), нарушениям зрения. Хотя считается, что лучший источник рибофлавина — молоко и яйца, можно утверждать, что если в питании будет присутствовать много свежих овощей, фруктов, орехов и семян, дефицита витамина В2 не возникнет, и тем более не понадобится никаких дополнительных источников в виде аптечных препаратов.Витамин В6, или пиридоксин, участвует в белковом обмене, и его недостаток сказывается на нарушениях мышечной деятельности. Поставки этого витамина обеспечиваются употреблением в пищу свежих овощей, фруктов и орехов.Витамин PP, или никотиновая кислота, тоже относится к группе витаминов В. Его недостаток приводит к возникновению пеллагры. Для достаточного поступления витамина в организм не обязательно нужно есть много мяса, как говорит официальная медицины, — свежие овощи и фрукты вполне могут обеспечить организм никотиновой кислотой.Фолиевая кислота, или витамин В9, жизненно необходима для нормальной работы кровеносной системы, и ее недостаток приводит к возникновению анемии. Само название фолиевой кислоты происходит от латинского слова «лист», поэтому ясно, что в листовых овощах содержится достаточное количество этого витамина, хотя в книгах часто утверждается, что получить необходимое количество фолиевой кислоты можно только из животных продуктов, особенно печени и почек.Витамин H, биотин, участвует в синтезе глюкозы, жировом обмене, в реакциях газообмена. Недостаток витамина Н приводит к ухудшению состояния волос, кожи, к анемии и вялости мышц. Биотином богаты шпинат, помидоры, соя.Витамин С (аскорбиновая кислота)Этот водорастворимый витамин называют противоцинготным, поскольку его дефицит приводит к возникновению этого, когда-то очень распространенного среди моряков, заболевания, которое можно легко излечить введением в рацион больших доз витамина С. В отличие от большинства других витаминов, аскорбиновая кислота больше нужна взрослым, чем детям.Лучший источник витамина С — свежие фрукты, особенно цитрусовые, ягоды и листовые овощи. Температурная обработка и засолка разрушают витамин С, поэтому предпочтительнее употреблять свежие растительные продукты. Так, капуста при варке теряет почти 90 % аскорбиновой кислоты.Чем больше растения получают солнечного света, тем больше в них витамина C. Апельсины, лимоны, грейпфруты, ананасы и другие тропические фрукты являются самыми популярными источниками витамина C. Фрукты и овощи, выращенные в теплицах, значительно беднее по содержанию аскорбиновой кислоты.Витамин DЭто жирорастворимое соединение активно участвует в усвоении кальция и фосфора, и его достаточное поступление особенно необходимо в детском возрасте, когда формируются костная ткань и зубы, а также женщинам пожилого возраста. Большинство книг рекомендуют в качестве лучшего источника витамина D тресковую печень и рыбий жир, но зеленые овощи, горох, арахис, миндаль и другие орехи, а также пшеничные отруби содержат достаточное количество этого витамина для обеспечения им организма.Витамин ЕЭтот жирорастворимый витамин содержится в зеленых листьях, зародышах семян, в оливках и оливковом масле. Он незаменим для функционирования репродуктивной системы человека, и при его отсутствии может развиваться бесплодие.Лучшие источники витаминовОсновным источником витаминов для всех животных являются растения, только они могут синтезировать все эти вещества. Человек полностью зависит в этом плане от поступления витаминов с пищей, иногда, как в случае с витамином А, в форме провитаминов. Наш организм может запасать витамины, но не может создавать их самостоятельно.Пищевые продукты, которые наиболее богаты минеральными веществами, также содержат больше всего витаминов. Более темные по цвету овощи содержат больше витаминов, чем более светлые. Зеленые внешние листья салата, капусты, сельдерея и т. д. более богаты витаминами, чем бледные внутренние листья. Зеленые листья клубневых растений содержат больше этих веществ, чем клубни.О ценности синтетических витаминовВитамины, которые мы получаем из природных источников, поступают в наш организм в идеальных комбинациях с другими незаменимыми питательными веществами, что позволяет им усваиваться почти полностью. Чего нельзя сказать о витаминах, продающихся в форме таблеток и капсул в аптеках.Успехи химической промышленности позволили синтезировать витамины, но не совсем понятно, зачем нужно тратить деньги и покупать эти аптечные комплексы, если сама природа может обеспечить нас витаминами полностью. При нормальном питании никакого дефицита витаминов возникнуть не может.Наивно полагать, что смесь витаминов, приготовленная химиками на заводах, заменит полноценную диету из овощей и фруктов. Ни одно самое современное производство никогда не сможет синтезировать то оптимальное соотношение пищевых веществ, витаминов и минералов, которые присутствуют в сбалансированном питании.Невозможно в условиях лаборатории воспроизвести все те сложные процессы, которые происходят в природе, и можно утверждать, что созданные химической промышленностью «витамины», имея ту же формулу, что и природные соединения, на самом деле полноценными витаминами не являются. Синтетические витамины так же отличаются от естественных, как искусственные жемчуг или алмазы от настоящих.Нужно понимать, что единственной возможностью избежать дефицита витаминов и связанных с этим заболеваний и состояний может быть только рациональное правильное питание, которое невозможно заменить никаким приемом таблеток. При хорошей диете ваш организм будет получать все необходимые вещества.Вред же синтетических витаминов в том, что они создают у людей иллюзию того, что, сохраняя свои вредные привычки в питании, игнорируя естественные законы, они могут, принимая пилюли, сохранить здоровье. Только в здоровой пище все необходимые вещества содержатся в идеальных пропорциях и комбинациях, и этого невозможно добиться в лаборатории. Химики, фармацевты, производители искусственных продуктов питания никогда не смогут составить конкуренцию природе в том, что касается создания пищи для человека.

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