Крещенское купание: чем грозит ныряние в прорубь без подготовки?

Крещение — особый день для православных людей, который имеет сакральный смысл. Однако какое время назад погружаться в ледяную воду стало просто модным, а ведь неподготовленному человеку окунаться в прорубь попросту опасно! Так нырять или не нырять?Завтра православные отмечают Крещение — в этот день Иисус Христос окунулся в реку Иордан. С того дня крещенские купания стали олицетворением воспоминания об этом событии и стали очень популярны среди россиян. В ночь с 18 на 19 января верующие проводят ритуал омовения, в том числе и в проруби. Окунаются верующие в течение всего дня, вода в этот день и еще несколько дней после Крещения считается святой и спасающей от всех недугов. Перед омовением принято исповедоваться, помолиться, а в прорубь окунаться с головой трижды.Многие думают, что обряд омовения в проруби позволят очиститься от грехов, однако на самом деле к церковному уставу это не имеет никакого отношения. Традиционно в день Крещения священник окунал крест в воду, освещая ее, а верующие умывали этой водой лицо. Молодые мужчины, чтобы произвести впечатление на потенциальных невест, окунались в воду без одежды. Вот так развлечение стало народным обычаем.Если вы хотите в этот день получить отпущение грехов, лучше сходить в церковь, призывают священнослужители. Также целительной в эти дни вода считается и из-под крана. Так что молитва, уединение и душ могут стать полноценной заменой купели.При этом вы еще и сбережете здоровье, так как погружение в ледяную воду может привести к проблемам со здоровьем. Ледяная вода — это настоящее испытание для сосудов. Непривычный температурный скачок сразу вызывает их резкое сужение — спазм. Как результат, говоря простым языком, циркулирующая по сосудам кровь не дойдет до места своего назначения.Купание в ледяной воде может привести к нарушению дыхания, перепаду артериального давления, у купающего может случиться сердечный приступ, нарушения сердечного ритма и, в конце концов, инфаркт миокарда. Любая из перечисленных реакций может обернуться потерей сознания. Самое опасное то, что обморок может случиться прямо в воде, человек может утонуть. Кстати, такие случаи СМИ освещают чуть ли не каждый год, а медики ждут крещенского дня с особой готовностью, понимая, что их ждет.Категорически нельзя окунаться в прорубь:В период менструацииПри воспалительных гинекологических и урологических заболеванияхБеременным и кормящим грудьюЛюдям с диабетомТем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниямиПри склонности к судорогамБольным эпилепсиейЕсли решили окунуться в прорубь, основные правила:Подготовьте большое махровое полотенце, резиновые тапочки, согревающий безалкогольный напиток в термосе.Дома заранее наденьте купальник, а поверх него удобную для быстрого раздевания и одевания теплую одежду.Перед погружением разденьтесь и сделайте небольшую разминку на все группы мышц. Отлично подойдут прыжки и выпады вперед.Погружайтесь в воду быстро, однако не ныряйте в прорубь с головой. Нахождение в воде должно длиться не больше 1–2 минут, а для новичков вполне достаточно 15–20 секунд.После погружения насухо оботритесь полотенцем, быстро оденьтесь и выпейте согревающий безалкогольный напиток. Например, горячий чай с имбирем и облепихой.

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