Диетолог Мансурова: что является более вредным – сахар или соль?

Диетолог Ирина Мансурова порассуждала о том, что вреднее для здоровья: солить или подслащивать.Про сахар и соль часто говорят «белая смерть». Употребляя их в большом количестве, люди подвергают себя риску возникновения многих заболеваний, включая те, что укорачивают им жизнь.Тем не менее, врачам постоянно задают вопрос, что является более вредным – сахар или соль? На этот вопрос диетолог Мансурова ответила изданию «АиФ».По словам специалистки, злоупотребление солью, провоцирует развитие таких проблем как повышенное артериальное давление (гипертония), опасный для состояния зубов и костей дефицит кальция, задержка воды и отечность, перегрузка и усталость сердца. Также соль способствует появлению лишнего веса, чего многие не подозревают (при ее избытке замедляется расщепление жиров).В то же время определенное количество соли ежедневно физиологически необходимо организму. Летом, в условиях жары, при сильном потении употреблять соль даже нужно чуть больше.«Соль играет важную роль в электролитном балансе, способствует мышечным сокращениям и помогает бороться с микробами. С помощью соли организм быстрее восстанавливается, также она регулирует давление и поддерживает нервную систему», - поделилась Ирина Мансурова.Что касается сахара, его главной угрозой для здоровья является свойство активизировать процессы жирообразования и накопления жира в организме, а также истощать поджелудочную железу. Последствием этого становится развитие воспаления и сахарного диабета. В свою очередь, ожирение, возникающее из-за тяги к сахару, может стать фактором развития опасных болезней, включая рак.По мнению Мансуровой, сахар является более вредным, чем соль. Если отказаться от добавленного сахара в рационе, здоровье от этого не пострадает, поскольку нужную организму глюкозу можно получать из овощей, фруктов и ягод. Полного исключения соли из рациона организм нормально перенести не сможет, поскольку равноценной ей замены нет.«При своем переизбытке оба продукта опасны одинаково. Но соль незаменима, поэтому к ее потреблению надо относиться с особым вниманием», - резюмировала диетолог.

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