Врач Михалева: свежие овощи, салаты и фрукты не рекомендуются во время простуды
Эндокринолог и диетолог Оксана Михалева рассказала в интервью о том, каким должен быть рацион при заболевании простудой. Медик отметила, что пищеварение в этот непростой для организма период не должно быть энергозатрантным – так у него остается больше ресурсов для борьбы с возбудителями болезни.
«Во время простуды все силы организма направлены на борьбу с вирусной инфекцией. Поэтому не стоит нагружать его тяжелой пищей», - сказала Михалева «Газете.Ru».
Специалистка почеркнула, что некоторые продукты требуют больших усилий от пищеварительной системы, трудящейся над их расщеплением и усвоением. В частности, это фастфуд, готовые закуски, богатые насыщенным жиром и сахаром, жареные продукты.
Врач Михалева констатировала: при простуде лучше отказаться от жирной пищи, красного мяса и сладостей.
Также на этот период лучше забыть о продуктах с клетчаткой. Такая еда полезна для здоровых людей, но у заболевших ее переваривание может спровоцировать появление целого ряда неприятных симптомов, ухудшить без того плохое самочувствие.
«Свежие овощи, овощные салаты, большое количество фруктов – не лучший вариант питания во время простуды», - подчеркнула медик.
Какая пища полезна при простуде? По словам врача, это« гомогенизированная и разваренная пища в виде бульонов, супов, каш, очень мягкого белого мяса. Михалева назвала продукты, уместные в рационе при простуде:
куриный или рыбный бульон (а также курятина или рыба);
запеченные овощи и фрукты в небольшом количестве;
творог;
кисломолочные продукты;
подсушенный хлеб;
при отсутствии аппетита и нежелании есть – морсы из ягод, молоко с медом.
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