Врач Маврина назвала 6 базовых показателей здоровья, которые нужно держать под контролем

Следить за здоровьем и не превратиться в параноика вполне возможно. Достаточно контролировать всего несколько показателей, которые помогают исключить большинство серьезных нарушений.Конечно, профосмотры и диспансеризацию никто не отменял. Благодаря этим мероприятиям можно на ранней стадии выявить рак и другие серьезные болезни, а значит, вовремя начать лечение.И все-таки есть основные показатели здоровья, которые должен контролировать каждый, даже если нет жалоб.«Существуют базовые показатели, контролируя которые, можно исключить большинство грубых нарушений здоровья, — говорит врач Надежда Маврина. — Эти показатели позволяют примерно оценить состояние пациента, и потому врач должен быть осведомлен о них еще до того, как увидит самого пациента».Вот 6 основных показателей:артериальное давление (АД);частота пульса;температура;рост и вес (чтобы посчитать ИМТ) или окружность талии (чтобы оценить объем абдоминального жира);уровень холестерина (ХС) и концентрация глюкозы в крови — эти биохимические показатели оценивают в медицинских учреждениях.«Для оценки уровня холестерина необходимо исследовать липидный спектр крови — он позволяет оценить степень риска атеросклероза. А повышенная концентрация глюкозы указывает на сахарный диабет, — объясняет врач. — Учитывая современную тенденцию к росту заболеваемости и „омоложению“ диабета, этот показатель оказывается очень важным».Как часто измерять показатели здоровья«Важна не столько частота измерения, столько внимание к симптомам, — комментирует эксперт. — Температуру есть смысл померить тогда, когда появляется ощущение ломоты и озноба, а задуматься над уровнем артериального давления нужно при частых головных болях, головокружениях или при тяжести в голове».Впрочем, стойкое повышение АД может и не сопровождаться этими симптомами, люди просто привыкают жить с высоким давлением. Поэтому не стоит отказываться лишний раз воспользоваться тонометром.«Что касается показателей крови, то, если все показатели в норме, достаточно сдавать кровь раз в год, — говорит врач. — Если же есть отклонения, необходимо обратиться к врачу и получить дальнейшие рекомендации».Не стоит уделять повышенное внимание в анализах каким-то конкретным пунктам. По словам врача, все показатели крови важны.«Кровь — это система, которая стремится поддерживать гармонию в нашем организме. Она одной из первых реагирует на внешние или внутренние изменения, создавая оптимальные условия для наших органов и тканей, — говорит Надежда Викторовна. — Изменить показатели крови может множество факторов: воспаление, заболевания крови, нарушения в системе свертывания крови и т.д.».Показатели могут отклоняться от нормы, но ненадолго. Однако любое стойкое, длительное отклонение говорит о патологии.Что может исказить результаты анализов«Причин, влияющих на результаты анализов, много. Это может быть и менструация, и беременность, и различные заболевания, и физическая нагрузка», — отвечает наш эксперт.Однако даже и не думайте самостоятельно расшифровать данные анализов.«Изменения в показателях крови оценивает и интерпретирует врач-терапевт. Если же пытаться сделать это самостоятельно, можно найти у себя все известные науке заболевания, кроме родильной горячки, как это случилось с героем повести Джерома», — говорит Надежда Маврина. — Но самое опасное — есть риск пропустить серьезную патологию. Врач может дифференцировать заболевания с одними и теми же изменениями в крови, что довольно сложно сделать человеку без медицинского образования».Индекс массы тела или окружность талии — что важнее?«Индекс массы тела (ИМТ) и окружность талии (ОТ) — важные показатели для оценки рисков, связанных с ожирением или кахексией (крайнее истощение организма. — Прим. ред.). Но более информативным показателем является ОТ, так как она дает представление о количестве гормонально активного абдоминального жира, который накапливается в брюшной полости», — комментирует врач.Так, у женщин критическая цифра ОТ — 80 см, у мужчин — 94 см.«ИМТ тоже важен, но он может быть неточным, если человек с очень развитой мышечной массой. Его ИМТ также будет указывать на ту или иную степень ожирения», — поясняет эксперт.А что еще может указать на проблемы со здоровьем«Симптомов так много, что нужно обращать внимание на любое стойкое изменение цвета или структуры любой части вашего тела, — говорит врач. — Вот лишь некоторые из признаков:выпадение волос может быть связано с заболеваниями кожи головы или, как чаще случается, нарушением гормональной системы;бледность кожи, ломкие ногти — признаки анемии или авитаминоза;цвет мочи может меняться в зависимости от приема пищи, но иногда это признак болезни почек или печени;визуально выделяются вены (появляется расширенная венозная сетка), отекают ноги, появляется ощущение тяжести в ногах — нужно обратиться к врачу, так как эти симптомы говорят о начале варикозной болезни.Как следить за здоровьем и не превратиться в параноика«Обследование у врача освобождает голову от излишней подозрительности в отношении своего здоровья. А когда человек игнорирует медицинскую помощь, это дает почву для разных домыслов и, как следствие, приводит к паранойе», — отвечает наш эксперт.

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