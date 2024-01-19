Эксперты выявили уникально полезное свойство кетчупа

Группа исследователей из Universidad de Barcelona опубликовала на European Journal of Preventive Cardiology результаты своего исследования, демонстрирующие потенциальную связь между употреблением кетчупа и снижением риска развития гипертонии.Исследование включало более 7 тыс. участников 55-80 лет, из которых 5 821 имели высокое артериальное давление. Это состояние является фактором риска для сердечного приступа, болезней сердца, инсульта, заболеваний почек, сосудистой деменции и аневризм.Участников разделили на четыре группы в зависимости от уровня потребления томатов, в том числе кетчупа. Результаты показали, что более высокое потребление кетчупа связано со значительным снижением риска гипертонии на 36%.Основой для этого защитного эффекта, по словам исследователей, является содержание в томатах органического соединения под названием ликопин. Ликопин является природным антиоксидантом, который, как предполагается, оказывает благотворное воздействие на артериальное давление.Эти результаты предоставляют новые перспективы в области профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и подчеркивают важность включения томатных продуктов, в том числе кетчупа, в рацион для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.

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