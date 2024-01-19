Эндокринолог Марина Арсенова рассказала об опасности йододефицита

Йод входит в число важнейших микроэлементов для нормальной работы организма человека. И его дефицит может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Эндокринолог Марина Арсенова рассказала о возможных последствиях и о том, как их избежать.Суточная норма йода для взрослых и подростков, сообщает "Волгоградская правда.ру", составляет 150 мкг, для детей 5 лет – 90 мкг, а в возрасте от 5 до 12 лет необходимо употреблять 120 мкг. Обычно наш организм получает необходимые объемы йода из повседневной пищи. Однако при беременности, приеме некоторых лекарств или алкогольной зависимости этого микроэлемента может оказаться недостаточно.В таком случае могут начаться проблемы с щитовидной железой, ЖКТ и сердечно-сосудистой системой. Более того, в детском возрасте это может стать причиной задержки в развитии, а при беременности йододефицит и вовсе может привести к выкидышу.Поэтому важно вовремя обнаружить проблему и заняться ее решением. Для этого используются специальные препараты, которые назначает лечащий врач. В домашних же условиях побороть недостаток йода можно при помощи йодированной соли, морепродуктов и рыбы.

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