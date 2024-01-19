Эндокринолог Марина Арсенова рассказала об опасности йододефицита

Йод входит в число важнейших микроэлементов для нормальной работы организма человека. И его дефицит может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Эндокринолог Марина Арсенова рассказала о возможных последствиях и о том, как их избежать.

Суточная норма йода для взрослых и подростков, сообщает "Волгоградская правда.ру", составляет 150 мкг, для детей 5 лет – 90 мкг, а в возрасте от 5 до 12 лет необходимо употреблять 120 мкг. Обычно наш организм получает необходимые объемы йода из повседневной пищи. Однако при беременности, приеме некоторых лекарств или алкогольной зависимости этого микроэлемента может оказаться недостаточно.

В таком случае могут начаться проблемы с щитовидной железой, ЖКТ и сердечно-сосудистой системой. Более того, в детском возрасте это может стать причиной задержки в развитии, а при беременности йододефицит и вовсе может привести к выкидышу.

Поэтому важно вовремя обнаружить проблему и заняться ее решением. Для этого используются специальные препараты, которые назначает лечащий врач. В домашних же условиях побороть недостаток йода можно при помощи йодированной соли, морепродуктов и рыбы.

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