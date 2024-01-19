Как похудеть на лекарстве от диабета: «звездный метод» оценила эндокринолог Летягина

После «голой» вечеринки в России обсуждают не только громкий скандал и извинения знаменитостей, но и то, как они выглядели почти без одежды. Многие звезды признаются, что реально худеют на препарате от сахарного диабета. Но насколько этот способ безопасный?Выдержать курс инъекций, зато похудеть сразу и без усилий — в Сети обсуждают чудодейственное влияние препарата для пациентов с диабетом второго типа на лишний вес: он буквально растворяется.Честно признались, что принимали его, чтобы похудеть, Опра Уинфри, Эми Шумер, Осборн. Лекарство уже назвали «научным прорывом года», а в России его аналог будет выпускаться без согласия правообладателя.Как на самом деле работают такие препараты и чем опасны для организма? На эти вопросы «Доктору Питеру» ответила Анна Летягина, эндокринолог, диетолог, нутрициолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.Правда ли, что препараты от диабета помогают худеть?Среди прочих лекарств чаще всего на слуху «Оземпик». На рынке он появился еще в 2018–2019 годах, но пика популярности достиг только сейчас, во многом благодаря продуманной рекламной кампании с привлечением мировых звезд. Неслучайно главу фармацевтической компании, разработавшей «Оземпик», признали «Человеком года — 2023» по версии журнала Financial Times.Что это за препарат«Оземпик» входит в группу препаратов агонистов глюкагоноподобного пептида 1 (арГПП-1). Его аналоги — «Дулаглутид», «Эксенатид», «Лираглутид», «Семаглутид». Все они стимулируют секрецию инсулина и уменьшают выработку глюкагона — гормона поджелудочной железы, высвобождающего запасы глюкозы. В совокупности оба эффекта способствуют снижению уровня глюкозы натощак и после приема пищи.Однако эти препараты способны также снижать моторную активность желудка, уменьшать чувство голода и обеспечивать ощущение раннего насыщения. В результате пациент действительно начинает есть меньше, а следовательно, терять вес.Только для диабетиков!Препарат «Семаглутид», известный под торговыми названиями «Оземпик» и «Семавик», в России одобрен только для лечения диабета второго типа, но за рубежом его также используют для борьбы с ожирением. В России из этого класса препаратов для лечения ожирения зарегистрирован «Лираглутид» («Саксенда», «Энлигрия»).И «Семаглутиду», и «Лираглутиду» в той или иной степени присущи вышеописанные механизмы действия этой группы препаратов. Именно поэтому эффект потери лишних килограммов при их применении будет проявляться за счет уменьшения объема съеденной пищи.В частности, по данным клинических исследований «Лираглутида», применение данного препарата в сочетании с низкокалорийной диетой и физической активностью приводило к значимому снижению веса.Противопоказания и побочные эффекты«Оземпик» и аналогичные препараты противопоказаны при:медуллярном раке щитовидной железы (в том числе если заболевание диагностировали у кого-то из членов семьи);почечной, печеночной и сердечной недостаточности тяжелой степени;воспалительных заболеваниях кишечника;остром панкреатите в анамнезе.Кроме того, препараты запрещено применять при тяжелых депрессиях, суицидальных мыслях или наклонностях.Если говорить о возможных побочных эффектах, то основные — нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта и нервной системы. Это может быть тошнота, рвота, расстройство стула, нервозность, головные боли и головокружения.От чего зависит эффектЭффект похудения дают все препараты этой группы. Другое дело, что его выраженность может сильно варьироваться — в большую или меньшую сторону. То же самое касается и проявления побочных эффектов.«В моей практике была пациентка, которая успешно принимала препарат „Саксенда“, но затем решила самостоятельно заменить его на более бюджетный „Оземпик“, без предварительной консультации со мной. Несмотря на то что оба препарата относятся к одной группе лекарств, „Оземпик“ дал более выраженный побочный эффект в виде сильной тошноты, и от его приема пришлось отказаться», — объяснила врач.Одного лекарства недостаточноВажно понимать, что одних лишь лекарственных препаратов для лечения ожирения недостаточно, вне зависимости от их типа. Основу похудения должно составлять изменение образа жизни: коррекция питания, расширение объема физической нагрузки. Медикаментозная терапия помогает лишь контролировать механизмы голода и насыщения.Если полагаться только на нее, то после отмены лекарств сброшенные килограммы все равно вернутся. Так что даже после прекращения приема препаратов пациенту необходимо осознанно подходить к своему питанию — контролировать объем и калорийность потребляемой пищи, а также поддерживать должный уровень физической активности. Это важно как для закрепления полученного эффекта, так и для профилактики увеличения массы тела в дальнейшем.

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