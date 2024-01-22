На коже и ногтях: эксперты назвали 12 малоизвестных признаков заболеваний сердца
На коже и ногтях могут появиться предупреждающие знаки, поэтому ваш дерматолог может быть первым врачом, который заметит, что у вас заболевание сердца.
Обратить внимание нужно на следующие признаки:
отеки ступней и голеней;
синеватый цвет кожи (цианоз);
сетчатый сосудистый узор на коже (ретикулярная асфиксия);
желтовато-оранжевые наросты на коже (ксантелазма);
внезапное появление множества жировых отложений холестерина на коже (эруптивная ксантома);
утолщение ногтевых фаланг пальцев, деформация ногтей (синдром барабанных палочек);
красные или фиолетовые линии под ногтями (осколочное кровоизлияние);
гладкие восковые комочки на коже;
болезненные шишки на подушечках пальцев рук, ног (узлы Ослера);
небольшие безболезненные поражения на подошвах ног коричневого цвета (поражения Джейнвея);
плоские пятна со слегка приподнятыми краями (краевая эритема);
сыпь и потрескавшиеся, опухшие губы, которые часто кровоточат (болезнь Кавасаки).
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