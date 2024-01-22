На коже и ногтях: эксперты назвали 12 малоизвестных признаков заболеваний сердца

Некоторые опасные заболевания не всегда легко обнаружить, поскольку иногда симптомы могут проявляться необычным и незаметным образом. Эксперты Американской академии дерматологической ассоциации перечислили малоизвестные признаки заболеваний сердца, которые можно обнаружить на коже и ногтях.На коже и ногтях могут появиться предупреждающие знаки, поэтому ваш дерматолог может быть первым врачом, который заметит, что у вас заболевание сердца.Обратить внимание нужно на следующие признаки:отеки ступней и голеней;синеватый цвет кожи (цианоз);сетчатый сосудистый узор на коже (ретикулярная асфиксия);желтовато-оранжевые наросты на коже (ксантелазма);внезапное появление множества жировых отложений холестерина на коже (эруптивная ксантома);утолщение ногтевых фаланг пальцев, деформация ногтей (синдром барабанных палочек);красные или фиолетовые линии под ногтями (осколочное кровоизлияние);гладкие восковые комочки на коже;болезненные шишки на подушечках пальцев рук, ног (узлы Ослера);небольшие безболезненные поражения на подошвах ног коричневого цвета (поражения Джейнвея);плоские пятна со слегка приподнятыми краями (краевая эритема);сыпь и потрескавшиеся, опухшие губы, которые часто кровоточат (болезнь Кавасаки).

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