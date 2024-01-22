Ваше тело буквально кричит об этом: изменения, которые укажут на проблемы со здоровьем

Вы можете в целом хорошо себя чувствовать, в то время как организм уже начал разрушаться. Чтобы вовремя обнаружить возможную опасность, прислушайтесь к своему телу. Оно всегда реагирует, когда со здоровьем что-то не так.Самый надежный способ вовремя выявить опасные патологии — это проходить ежегодные чекапы организма. Но они требуют времени, сил и денег, поэтому далеко не все идут к врачу просто так, чтобы провериться.Чаще всего мы обращаемся за помощью, когда уже что-то болит и мешает вести привычный образ жизни. К сожалению, в большинстве случаев это чревато осложнениями и долгим лечением. Чтобы избежать неприятных последствий, внимательно следите за всеми изменениями, которые происходят с телом. Даже при хорошем самочувствии они могут говорить о том, что пора бы показаться врачу.Выраженная грудь у мужчинУ некоторых мужчин начинает расти грудь — такое состояние в медицине называют гинекомастией. Увеличение объема ткани молочных желез у мальчиков и мужчин обычно вызвано дисбалансом гормонов эстрогена и тестостерона.Согласно исследованиям, гинекомастия увеличивает риск преждевременной смерти на 37%. Поэтому «женская» грудь — это действительно повод для беспокойства. Такие изменения может провоцировать не только лишний вес и злоупотребление алкоголем, но еще и некоторые заболевания:рак печени;рак легких;цирроз печени;гиперфункция щитовидной железы;гормональные проблемы — рак гипофиза или надпочечников.О том, какие существуют методы лечения гинекомастии, можно прочитать ЗДЕСЬ.Зудящие родинкиСами по себе родинки никакой опасности не представляют. Стоит беспокоиться, если они вдруг начали увеличиваться в размере, чесаться, менять форму и даже кровоточить.В таком случае нужно обязательно показаться терапевту или онкологу, потому что так может проявляться меланома (рак кожи). Прием точно нельзя откладывать, если:родинка появилась после 40 лет;она вас сильно беспокоит: чешется, кровит, растет;у кого-то из родственников была меланома;вы заметили, что старая родинка резко изменилась.Желтоватые узелки на кожеБляшки или узелки на коже, которые обычно приобретают желтоватый оттенок, называются ксантомами. Такие бугорки зачастую появляются вокруг глаз, на тыльной стороне рук, ягодицах, локтях, коленях или ладонях.Они указывают, что в вашем организме стало слишком много «плохого» холестерина. Еще один вариант — повышенный сахар в крови и развитие диабета.Налет на языкеВ норме язык должен быть розового цвета, ровный, без трещин и бугорков. Если же на нем появился густой белый налет, то есть вероятность, что у вас проблемы с ЖКТ. Также он может появляться при заболеваниях органов дыхания, легких, желчевыводящей и эндокринной системы.Если налет желтоватый или коричневый, то это может говорить о проблемах с печенью или избытке сахара в крови.Опухшие ногиЕсли ноги постоянно отекают, болят, вы чувствуете тяжесть, вам трудно уснуть, то это может выдавать проблемы с почками.«Снижение функции почек может привести к задержке натрия в организме, что, в свою очередь, вызывает отек ног, лодыжек или рук», — рассказали эксперты изданию The Sun.Кроме того, ноги могут отекать и при различных патологиях сердца. Поэтому здесь без консультации врача тоже не обойтись.Выпуклость в пахуНечеткие выпуклости вокруг спины, живота, бедер или паховой области могут указывать на появление грыжи. Обычно человек не испытывает дискомфорта, поэтому не торопится обращаться к врачу.Через какое-то время может появляться боль при наклонах, кашле или чихании. Откладывать лечение точно нельзя, большинству пострадавших требуется операция, говорят врачи.Полосатые ногтиИногда на ногтях появляются белые полосы или выпуклые борозды. Маникюром вряд ли получится решить эту проблему. Чаще всего такие изменения указывают на дефицит питательных веществ — например, вашему организму не хватает витамина А.Кроме того, полосатые или ломкие ногти — это еще симптом анемии или проблем со щитовидной железой.СинякиЕсли вы ударились или упали, то небольшая гематома — это вполне логичный исход. Однако синяки могут появляться без видимых на то причин, при этом еще долго не проходить. Такие изменения указывают на плохую свертываемость крови в организме, что может быть последствием серьезного дефицита витамина К или витамина С.

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