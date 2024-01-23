Стоматолог Кадькалова предупредила о зубной боли, которую перетерпеть не получится
В теории все просто: любая боль в зубе — это повод скорее бежать к стоматологу. На практике все гораздо сложней. Лечение у этого врача обычно достаточно дорогое удовольствие, и позволить такие незапланированные траты при первых же симптомах может не каждый. А еще на визит к врачу нужно выделить время.
Однако есть признаки, что вам все-таки нужно как можно быстрее обратиться за помощью к врачу, а не глушить боль таблетками. О них в беседе с радио Sputnik рассказала стоматолог Наталья Кадькалова.
Как отмечает специалист, если все ваши зубы заныли от слишком холодной пищи или напитка, дело может быть в проблемах с эмалью или клиновидными дефектами. В этом случае обратиться за помощью к стоматологу все равно нужно, но ничего страшного не произойдет, если вы чуть-чуть повремените с визитом.
Непродолжительная боль от холодной или горячей еды в одном конкретном зубе может быть симптомом глубокого кариеса, и его, естественно, тоже нужно лечить. Но эта болезнь хроническая, можно отложить поход к специалисту до зарплаты без особого вреда для здоровья. Однако на долгие месяцы откладывать лечение тоже не стоит, иначе болеть начнет со временем гораздо сильнее.
А вот если при любом воздействии температуры на зуб возникает острая боль, которая не проходит больше 30 секунд, вероятнее всего, у вас пульпит. В этом случае записаться к стоматологу нужно как можно скорее. Еще один признак пульпита — зубная боль по ночам. Если терпеть до последнего и не идти к врачу, со временем может развиться флюс.
Кроме того, записаться к врачу как можно скорее нужно, если у вас болит зуб при надкусывании. Это значит, что инфекция распространилась за пределы зуба.
Самый надежный способ сэкономить на стоматологе — ходить на профилактические осмотры. Если регулярно проверять состояние зубов, то что-то серьезнее кариеса у вас вряд ли появится, и тогда не нужно будет оставлять половину зарплаты за лечение. Конечно, работать это правило будет только при условии качественной гигиены полости рта.
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