Стоматолог Кадькалова предупредила о зубной боли, которую перетерпеть не получится

Бывают проблемы с зубами, которые нельзя игнорировать, но в целом визит к врачу может подождать недельку-другую. А бывает, что помощь нужна срочно.В теории все просто: любая боль в зубе — это повод скорее бежать к стоматологу. На практике все гораздо сложней. Лечение у этого врача обычно достаточно дорогое удовольствие, и позволить такие незапланированные траты при первых же симптомах может не каждый. А еще на визит к врачу нужно выделить время.Однако есть признаки, что вам все-таки нужно как можно быстрее обратиться за помощью к врачу, а не глушить боль таблетками. О них в беседе с радио Sputnik рассказала стоматолог Наталья Кадькалова.Как отмечает специалист, если все ваши зубы заныли от слишком холодной пищи или напитка, дело может быть в проблемах с эмалью или клиновидными дефектами. В этом случае обратиться за помощью к стоматологу все равно нужно, но ничего страшного не произойдет, если вы чуть-чуть повремените с визитом.Непродолжительная боль от холодной или горячей еды в одном конкретном зубе может быть симптомом глубокого кариеса, и его, естественно, тоже нужно лечить. Но эта болезнь хроническая, можно отложить поход к специалисту до зарплаты без особого вреда для здоровья. Однако на долгие месяцы откладывать лечение тоже не стоит, иначе болеть начнет со временем гораздо сильнее.А вот если при любом воздействии температуры на зуб возникает острая боль, которая не проходит больше 30 секунд, вероятнее всего, у вас пульпит. В этом случае записаться к стоматологу нужно как можно скорее. Еще один признак пульпита — зубная боль по ночам. Если терпеть до последнего и не идти к врачу, со временем может развиться флюс.Кроме того, записаться к врачу как можно скорее нужно, если у вас болит зуб при надкусывании. Это значит, что инфекция распространилась за пределы зуба.Самый надежный способ сэкономить на стоматологе — ходить на профилактические осмотры. Если регулярно проверять состояние зубов, то что-то серьезнее кариеса у вас вряд ли появится, и тогда не нужно будет оставлять половину зарплаты за лечение. Конечно, работать это правило будет только при условии качественной гигиены полости рта.

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