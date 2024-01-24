Стоматолог Патлатая назвала 3 причины, почему вы зря удалили зубы мудрости

Многие стоматологи предпочитают не лечить зубы мудрости, а советуют сразу же их удалять. Но что теряет человек вместе с восьмерками? Рассказывает хирург-стоматолог.Конечно, показания для удаления зубов бывают разными. И все-таки избавляться от зубов мудрости просто так, потому что они «бесполезны» или потому что временно приносят дискомфорт, точно не стоит. И вот почему.Болят зубы мудрости — что делать?«Зубы мудрости (восьмые зубы или третьи моляры) — это последние коренные зубы в зубном ряду. Обычно они появляются в возрасте от 17 до 25 лет. Но могут расти в любом возрасте начиная с 14 лет. Причем не всегда появляются сразу все четыре зуба, — говорит хирург-стоматолог Надежда Патлатая. — Обычно восьмерки прорезываются с болью и дискомфортом, так как им не хватает места в зубном ряду. Кроме того, к этому времени костная ткань полностью формируется, и зубу приходится пробиваться сквозь твердую кость. Это занимает много времени и провоцирует боль, отек, повышение температуры».Чтобы облегчить себе это непростое время, эксперт советует полоскать рот антисептическим раствором. Можно также выпить таблетку обезболивающего, чтобы снять боль.«Но если отек и температура нарастают, немедленно обращайтесь к стоматологу. Врач скажет, нужно ли удалять зуб, или поможет устранить последствия при его прорезывании», — говорит врач.Зачем нужны зубы мудростиСуществует миф, что зубы мудрости не выполняют никаких функций, из-за чего некоторые люди предпочитают удалять их, особенно если восьмерки причиняют дискомфорт. Однако сохранение зубов мудрости имеет несколько преимуществ:Восьмерки могут служить опорой для других зубов и помогать в пережевывании пищи.Зубы мудрости способны предотвратить смещение других зубов в зубном ряду — так называемый феномен Попова — Годона.Удаление зубов мудрости может привести к увеличению риска кариеса и других заболеваний полости рта.«Решение о сохранении или удалении восьмерок должен принимать стоматолог на основе индивидуальных особенностей пациента и состояния его зубов после тщательного осмотра и анализа рентгеновских снимков», — подчеркивает Надежда Патлатая.Что делать, если зубы мудрости так и не вырослиИногда восьмерки и вовсе не появляются. Это происходит по несколькими причинам.«Во-первых, это может быть генетическая предрасположенность, когда зубы мудрости просто не заложены в генетическом коде человека, — говорит стоматолог. — Во-вторых, зубы могут не появиться из-за маленького размера челюсти. Третья причина — индивидуальные особенности развития зубов».Впрочем, если отсутствие зубов мудрости не доставляет неудобств, специального лечения не требуется. Однако бывает, что непрорезавшиеся восьмерки, засевшие в десне, вызывают боли, воспаление или кисты челюстей в этой области.«В таком случае может потребоваться их удаление, — говорит врач. — Решение о необходимости удаления зубов мудрости должен принимать стоматолог после осмотра и диагностики».

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