Почему память ухудшается и как ее улучшить

Человек хранит приобретенный опыт в памяти. Но помним мы далеко не все. Специалисты знают, почему крайне скудны наши воспоминания о детских годах, как вообще мозг сохраняет впечатления и события и что делать, чтобы память стала крепче.На сайте Пермского Политеха об особенностях функционирования памяти рассказала доцент кафедры социологии и политологии ПНИПУ Ольга Юрьева. Проведенные в последние годы исследования показали, что алгоритмы памяти связаны с гиппокампом. Это зона мозга, локализующаяся в двух участках, что расположены в височных долях полушарий. Важную роль играют и сети нейронов, они уже распределены по всему мозгу.Кратковременная память складывается без особых усилий с нашей стороны. Почти «автоматом», когда мы что-то читаем или слышим информацию, она откладывается в мозгу. Ее немного, и она не слишком долго «живет». Чтобы информация, знания стали долговременными, их приходится или многократно повторять, или подкреплять эмоциональным восприятием. Причем, одинаково сильно работают как позитивные, так и негативные сопутствующие эмоции.Человек почти не помнит детство, поскольку в раннем периоде взросления мозговые структуры попросту плохо развиты. А в старости память «сбоит» в обратном порядке: сформировавшиеся механизмы, связи начинают постепенно (это в лучшем случае) затухать, разрушаться под влиянием стрессов, различных болезней и естественного угасания иных функций организма.Можно ли существенно улучшить память? Примеры уникумов, способных помнить гигабайты информации, наглядно говорят о том, что это не всегда врожденный талант. Нередко эти качества в себе человек именно развивает целенаправленно. Помогает повтор материала на более высоком уровне, когда мы не просто «зубрим», а выстраиваем связи, ассоциации.В здоровом организме — крепкая память, так можно перефразировать известное высказывание о теле и духе. Хороший сон, гармоничное питание, в целом здоровый образ жизни: подвижность, отказ от дурных привычек способны хотя бы держать определенный уровень память, не давать ей ухудшаться.Тренировать данную функцию можно заучиванием стихотворений, изучением иностранных языков, в процессе разгадывания кроссвордов и решения других интеллектуальных задач.

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