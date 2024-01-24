7 вещей, которые портят слух больше, чем вы думаете

Через четверть века по меньшей мере 700 миллионов человек будут нуждаться в реабилитационных услугах в связи с потерей слуха. Такой неутешительный прогноз приводит Всемирная организация здравоохранения.На сегодняшний день от проблем со слухом страдают около 430 миллионов человеком, что также считается внушительной цифрой. В условиях складывающейся неблагоприятной тенденции важно не только своевременно устранять проблему, и но и не забывать о ее профилактике.Также не будет лишним знать, что снижение слуха или его потерю вызывают не только громкие звуки, но и многие другие явления.ИнфекцииКак вирусные, так и бактериальные инфекции могут вызвать нарушение слуха. Даже такие распространенные явление, как рядовая простуда или ушная инфекция, порой приводят к снижению слуха и появлению шума в ушах. Благо, в данном случае проблема обычно носит временный характер, однако, если запустить лечение, то она перерастет в постоянную.Травма головыВсе, что повреждает структуру ушей или мозга, чревато снижением слуха или его потерей. Это может быть удар по голове, попадание инородного предмета в ухо или повреждение барабанной перепонки наушником. Травма не обязательно должна быть серьезной, иногда на нее и вовсе можно не обратить внимания. При наблюдении неприятных изменений важно обратиться за помощью к специалисту, выявить ее природу и устранить причину дискомфорта.Проблемы с зубамиВероятно, вы не станете связывать заложенность в ушах с кариесом. Однако на самом деле ротовая полость и ушные раковины связаны намного больше, чем вы себе представляете. Бактериальные инфекции, вызванные зубными инфекциями, могут ухудшить слух, так как вызывают сужающее кровеносные сосуды воспалительный процесс. В суженном виде они ограничивают приток крови к основным волосковым клеткам ушей и ключевым областям мозга.Сахарный диабетПо данным Американской диабетической ассоциации, у пациентов с данным недугом в два раза выше вероятность развития потери слуха. Объясняется это тем, что болезнь может повредить нервные клетки в ушах. Примечательно, что процесс разрушения клеток внутреннего уха происходит как при высоком уровне сахара в крови, так и низком: грубо говоря, если ваш кровоток не дает нервам то, что им нужно для отправки сигналов в мозг, происходит потеря слуха.ГипертонияСтруктуры уха деликатны и чувствительны к изменениям кровотока, как было отмечено выше. Поэтому при высоком кровяном давлении, когда сердце и кровеносные сосуды перегружены, главный орган перекачивает больше крови, чем обычно, и структуры уха переполняются кровью. Это приводит к временной потере слуха, которая, как правило, проходит, при нормализации давления.МедикаментыПобочным эффектом некоторых лекарств является ототоксичность, которая повреждает внутреннее ухо и, как следствие, может привести к снижению слуха. Первым тревожным признаком обычно являются звон в ушах или давление в ушах, заложенность.АпноэНедавно ученые связали апноэ во сне с увеличением риска снижения слуха на 21%. На сегодняшний день специалисты пока не определили точную причину данной закономерности, но предполагается, что это связано с уменьшением притока крови к внутреннему уху, как и ряде других случаев, описанных в этой статье.

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