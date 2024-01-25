Врач Арзамасцев назвал отвар из сухофруктов и чай с мятой среди напитков от высокого давления

Врач Евгений Арзамасцев рассказал о том, какие напитки полезны для снижения высокого давления.Врач Арзамасцев сообщил , что снижать повышенное артериальное давление помогают напитки, которые обладают седативным или успокаивающим действием.«Седативные напитки, например, чай с мятой и другими травами, могут способствовать снижению артериального давления», - поделился медик.Также среди полезных напитков от высокого давления Арзамасцев назвал отвар из сухофруктов. Многие сухофрукты (например, курага или чернослив), отличаются высоким содержанием калия и магния – эти микроэлементы обладают гипотензивным эффектом.Помимо этого, снижать давление помогают напитки, которым присуще мочегонное действие. Благодаря такой особенности они избавляют организм от излишков воды, задерживающейся в тканях и провоцирующей отечность, а также рост АД.«Можно выделить клюквенный морс, клюквенный отвар. Он обладает мочегонным действием, за счет чего выводится лишняя вода и происходит снижение артериального давления», - отметил Арзамасцев.

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