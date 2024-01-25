«Ох уж эти коммерческие вирусы»: анализы, которые не нужны ни вам, ни врачу

На прием к доктору не надо идти с внушительной стопкой анализов. Во-первых, часть из них может вообще не потребоваться при вашем состоянии. Во-вторых, какие-то анализы и вовсе не имеют смысла, это лишь пустая трата денег.Если вас что-то беспокоит, причем состояние только ухудшается, то самый верный способ — это записаться на прием к врачу. Не надо заниматься самолечением, искать симптомы в Интернете, а потом ставить себе по ним страшный диагноз. Так вы только потеряете время, к тому же наверняка ошибетесь в догадках.Перед тем как записаться на прием, некоторые любят сдать анализы заранее — зачем терять время, ведь доктор все равно назначит. Однако этого тоже не стоит делать, сэкономьте свое время и деньги.Педиатр Алексей Бессмертный рассказал, какие анализы точно не имеют смысла перед консультацией или плановой прививкой.Перед вакцинацией здорового ребенка не нужны общий анализ крови и мочи — там нет никаких важных показателей, без которых врачу не обойтись. Если у доктора будут сомнения, он сам назначит конкретный анализ.Если вы идете к врачу с атопическим дерматитом (или вам поставили на приеме этот диагноз), то не нужно сдавать анализ кала, делать УЗИ брюшной полости, выявлять антитела к лямблиям и глистам. Посев грудного молока — это тоже лишнее.Затяжной кашель, астма, обструктивный бронхит — в этом случае тоже не нужны анализы кала, УЗИ и все остальное, что есть в пункте №2.При подозрении на аллергию вам нужна консультация аллерголога. Не надо делать пробы просто так — это лишнее или вы сдадите не то.«Вообще никогда не стоит сдавать анализ IgG4 на антитела. К аллергии и пищевой непереносимости они не имеют никакого отношения», — говорит Алексей Бессмертный.Еще один анализ, в котором нет никакого смысла, — это анализ на аллергию к конкретной марке молочной смеси. «Достаточно изощренный способ отъема денег у населения», — говорит педиатр.Копрофильтрат — анализ на пищевую аллергию по калу, поиск там специфических IgE. На это исследование тоже не стоит тратить время и деньги, оно не имеет никакого отношения к научным методам.Анализ на иммунный статус назначается крайне редко и по очень строгим показателям. В иных случаях врач не оценит по нему состояние иммунитета и не подберет график вакцинации.Определение интерферона с определением чувствительности к иммуномодуляторам. Звучит сложно, но на самом деле почти не имеет никакого смысла.Онкомаркеры — этот анализ нельзя считать методом диагностики «нового заболевания». Про него тоже лучше забыть.Не сдавайте кал на углеводы — этот анализ практически не информативен. Сюда же относится и анализ кала на дисбактериоз.Часто болеющим детям назначают анализы на герпес 6-го типа, цитомегаловирус и вирус Эпштейна — Барра. Никакого отношения к частоте респираторных инфекций и снижению иммунитета они не имеют.«Мне очень понравилась формулировка „ох уж эти русские коммерческие вирусы“, - говорит Алексей Бессмертный. — Она как нельзя лучше описывает ситуацию с многочисленными анализами, которые в большинстве случаев не имеют смысла».«Обследования должен назначать врач. Сомневаетесь в необходимости исследования — спросите доктора, для чего конкретно данный анализ и на что он повлияет. И не нужно консультироваться в лаборатории — это как спрашивать мясника, сколько говядины вам нужно на ужин», — заключил Алексей Бессмертный.

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