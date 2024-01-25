Врач Кондрахин перечислил неочевидные признаки инфаркта
«Человеку может казаться, что у него болят желудок, живот, кишечник или печень, — именно так проявляется абдоминальная форма инфаркта миокарда», — предупредил он в разговоре с газетой «Вечерняя Москва».
На инфаркт могут указывать и другие признаки, такие как одышка, слабость, нехватка воздуха, падение давления, головокружение. Зачастую неприятные ощущения усиливаются при движении человека, отметил Кондрахин.
Если приём обезболивающих и специальных препаратов не помог ослабить боль в животе, скорее всего, она связана с сердцем. В этом случае он посоветовал как можно скорее вызвать врача.
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