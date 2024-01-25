5 сигналов, которые подает ваше тело, когда в доме появилась плесень

Если вы не видите плесень, это вовсе не значит, что ее нет. Присмотритесь к своему организму — возможно, он подсказывает, что в вашем доме явные проблемы.Черные пятна на стенах и у окон — очевидный признак плесени. Но иногда грибок разрастается в укромных уголках дома, о чем вы даже не догадываетесь. Вот как на это может реагировать ваш организм.Появилась аллергияТоксические испарения, которые вырабатывает плесень, проникают в организм через кожу, нос и рот. Особенно опасна плесень для аллергиков. Появляется насморк, глаза краснеют и слезятся, в горле першит. Симптомы аллергии на плесень схожи с признаками сезонной аллергии — в общем, приятного мало.Постоянная простуда, которая никак не проходитИногда реакцию организма на плесень легко перепутать с простудой. Так, род высших аэробных плесневых грибов Aspergillus вызывает воспаление в пазухах носа и приводит к грибковому синуситу. Человека мучит насморк, заложенность носа, он постоянно чихает. Вдобавок могут начаться головные боли. Кажется, что опять где-то продуло, а на самом деле, виной всему плесень в доме.Понаблюдайте, не ухудшаются ли ваши симптомы после того, как вы провели время в определенной комнате. Может, там и есть источник нескончаемых насморков.Проблемы с дыханиемВ серьезных случаях плесень может вызвать приступы астмы и проблемы с дыханием. Так, ученые из научно-исследовательского университета Цинциннати (США) в 2012 году обнаружили, что маленькие дети, которые подверглись воздействию плесени в домашних условиях, к 7 годам чаще становились астматиками.Кожные проблемыПлесень способна селиться не только на стенах и мебели, но и на одежде. Из-за этого может появиться раздражение и кожный зуд. Поэтому полотенца стоит сушить на полотенцесушителе и почаще менять. Нежелательно развешивать вещи после стирки в комнате, лучше все-таки сушить мокрое белье на балконе.Но бывают и более серьезные кожные проблемы.«При ослабленном иммунитете грибок Exophiala dermatitidis способен вызывать кожный и подкожный феогифомикоз», — говорит профессор Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд.Постоянное чувство усталостиЕще одна из возможных реакций организма на плесень — постоянное чувство усталости. В 2013 году ученые из США проверили мочу пациентов, страдающих синдромом хронической усталости. Тестирование на микотоксины выявило наличие хотя бы одного из токсинов в моче у 93% пациентов.«Плесень может стать причиной многих заболеваний, таких как бронхиальная астма, кожные высыпания, пневмония, синусит, расстройства желудочно-кишечного тракта, носовые кровотечения и головные боли», — говорят эксперты Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора.Причем особенно рискуют люди с ослабленным иммунитетом, дети, пожилые и пациенты, которые проходят химиотерапию.Как избавиться от плесени в домеКонтролируйте влажность в доме (не более 60%), не злоупотребляйте увлажнителями воздуха и в случае необходимости используйте осушители.Проверьте, хорошо ли работает вентиляция. Не забывайте включать вытяжку, когда готовите.Чаще проветривайте квартиру, а также ящики и шкафы.Чаще проводите уборку в ванной и туалете. Хорошо использовать при уборке средства для профилактики грибка.Сразу же избавляйтесь от резиновых ковриков, занавесок в ванной и других вещей, если на них появился черный налет.Если плесень сильно разрослась или вы аллергик, не занимайтесь уборкой сами — наймите профессиональных дезинфекторов.

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