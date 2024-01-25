Регулярное общение и отказ от курения снижает риск развития деменции

Исследование, проведенное в пекинском Главном госпитале НОАК с участием более 2,5 тыс. добровольцев, выявило, что изменения в образе жизни, такие как отказ от вредных привычек и активное общение, положительно сказываются на здоровье мозга.Результаты исследования, опубликованные в Journal of Affective Disorders, подчеркивают, что некурящие люди, ведущие активный образ жизни и поддерживающие здоровое питание, имеют значительно меньший риск развития деменции.На начальном этапе исследования ученые собрали данные о стиле жизни, привычках и заболеваниях 2537 добровольцев. Анализ крови на уровень сахара и холестерина также проводился в начале исследования. В течение двух лет проводилась фаза наблюдения за участниками эксперимента.Результаты подтвердили, что участники, придерживающиеся здорового образа жизни, включая регулярные физические упражнения, здоровый сон, увлекательные хобби и социальное взаимодействие, значительно снижают свой риск развития деменции.Интересно отметить, что мутация гена APOE4, связанная с прогрессированием болезни Альцгеймера, также ассоциируется с ранним развитием атеросклероза. Это открытие предоставляет новые ключи для понимания взаимосвязи между заболеваниями мозга и сердечно-сосудистой системы, открывая перспективы для более эффективных подходов к профилактике и лечению.

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