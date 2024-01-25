Топ-5 анализов, которые могут спасти жизнь

Многие опасные заболевания на начальных стадиях протекают бессимптомно. Вы можете быть уверены, что совершенно здоровы и чувствовать себя отлично, а патологические процессы уже начинают развиваться. Но наша кровь крайне чувствительна к любым изменениям в организме. Абсолютное большинство заболеваний даже на самых ранних стадиях вызывают изменения в показателях анализов крови. Какие анализы стоит сдавать регулярно, чтобы не пропустить развитие опасных заболеваний, рассказала профессиональный провизор, руководитель фармацевтической компании Лилия Назарова.К сожалению, в отношение своего здоровья люди сейчас бросаются в две крайности. Либо до последнего оттягивают визит к врачу, упорно игнорируя даже самые тревожные симптомы. Либо тратят огромные деньги на километровые списки анализов, чтобы «провериться на всякий случай».Лучше придерживаться золотой середины. Есть простые и доступные анализы, которые стоит сдавать не реже одного раза в год. Эти исследования не ударят по вашему кошельку и не потребуют много времени и усилий. Зато однозначно покажут, все ли в порядке с организмом и не развивается ли опасное заболевание.Список анализов, которые могут спасти жизньОбщий анализ крови — один из самых часто назначаемых. Почти каждый врач рекомендует это исследование, и не случайно. Общий анализ крови покажет, есть ли в организме неполадки и подскажет, какие более узкие исследования надо провести для постановки диагноза.О чем расскажет общий анализ крови:Лейкоциты — если уровень белых кровяных телец превышает норму, значит в организме в той или иной степени присутствует воспалительный процесс. Если лейкоцитов меньше нормы, возможно, есть нарушения в работе иммунной системы.СОЭ — скорость оседания эритроцитов выше, если организм страдает от воспаления, инфекции или интоксикации.Гемоглобин — низкий уровень этого белка может свидетельствовать о развитии анемии.Тромбоциты — их уровень снижается на фоне воспалительных процессов или аутоиммунных заболеваний. Повышение уровня тромбоцитов может говорить о большой кровопотере.Эритроциты — при анемии и заболеваниях костного мозга их уровень снижается. Высокий уровень эритроцитов может быть при лейкозе, хронических заболеваниях легких и врожденных пороках сердца.Биохимический анализ крови — это ценный диагностический инструмент в руках современной медицины. Назначается для обширной оценки состояния организма, определения правильности работы внутренних органов и выявления различных патологий на ранних стадиях. Этот анализ позволяет врачу увидеть полную картину метаболических процессов в организме, что особенно важно при лечении хронических заболеваний, подготовке к операциям и в период реабилитации. Сдавать биохимический анализ стоит и в профилактических целях.Значения наиболее часто назначаемых показателей биохимии крови:Глюкоза — повышение ее уровня может указывать на диабет, а понижение — на проблемы с поджелудочной железой или печенью.Билирубин зачастую повышается при заболеваниях печени, таких как гепатит, цирроз или желчнокаменная болезнь.Аланинаминотрансфераза (АЛТ) — увеличение уровня АЛТ часто свидетельствует о повреждении клеток печени.Креатинин отражает функцию почек. Повышение может указывать на почечную недостаточность.Мочевая кислота — высокий уровень может быть признаком подагры или нарушения обмена веществ.Белок общий — уменьшение уровня может свидетельствовать о патологиях печени, почек или недостаточном питании.Аспартатаминотрансфераза (АСТ) — повышенный уровень может указывать на заболевания сердца, печени или скелетных мышц.Холестерин — это один из показателей биохимического анализа крови. Но он важен настолько, что стоит посвятить ему отдельный пункт нашей статьи.Холестерин — важный маркер вашего здоровья. Анализ уровня холестерина помогает предупредить серьезные заболевания, в том числе и те, которые могут угрожать жизни.Холестерин важен для строительства клеточных мембран и производства некоторых гормонов. Однако его избыток в крови может привести к образованию атеросклеротических бляшек в сосудах, увеличивая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца и инсульт. Эти заболевания являются одной из основных причин смертности во всем мире. Повышение уровня холестерина может быть связано с неправильным питанием, ожирением, малоподвижным образом жизни, а также генетическими факторами.Гормоны щитовидной железы — не зря щитовидную железу называют дирижером всех процессов в организме. Нарушения в ее работе могут отразиться на всех органах и системах. Поэтому симптомы патологий щитовидной железы так разнообразны и так сильно влияют на качество жизни.Для оценки работы щитовидки стоит сдать ТТГ, Т3 и Т4.Снижение уровня гормонов щитовидной железы говорит о развитии гипотиреоза, который может привести к увеличению веса, усталости, депрессии, замедлению сердечного ритма, сухости кожи и выпадению волос, проблемам с зачатием.Повышенный уровень гормонов (гипертиреоз) приводит к ускорению обмена веществ, что может вызвать потерю веса, нервозность, тремор, учащенное сердцебиение, потливость и проблемы со зрением. Долгосрочные последствия гипертиреоза могут включать остеопороз и сердечно-сосудистые заболевания.Онкомаркеры — эти показатели очень важны для выявления онкологических заболеваний на самых ранних стадиях, когда очень высоки шансы полностью излечиться от опасного новообразования.Для профилактики стоит сдавать следующие самые распространенные онкомаркеры:СА 125 используется для диагностики рака яичников. Может повышаться также при миоме матки, эндометриозе, циррозе печени.СА 15-3 используется для выявления рака молочной железы и мониторинга эффективности лечения и рецидивов заболевания.СА 19-9 помогает диагностировать рак поджелудочной железы и желчевыводящих путей. Также может повышаться при хроническом панкреатите, холецистите.ПСА (простатспецифический антиген) используется для выявления рака или аденомы предстательной железы.РЭА (раковоэмбриональный антиген) относится к неспецифическим маркерами, то есть, может говорить о самом факте того, что развивается злокачественный процесс. Например, о раке молочной железы, желудка, матки или легких.Напомним, что все эти анализы нужно сдавать натощак, то есть, в течение 8 часов не принимать пищу и не пить ничего, кроме воды. За пару дней до сдачи анализов ограничьте употребление жирной пищи, тяжелые физические нагрузки, исключите курение и алкоголь. Эти простые меры сделают результаты ваших анализов максимально точными.

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