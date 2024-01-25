WSJ: врачи в США предлагают переименовать рак простаты из-за страха пациентов

Ряд американских врачей выдвигают идею перестать называть раком опухоль простаты с низкими уровнями злокачественности.Предложение о смене названия болезни на более нейтральное не является чем-то новым, прецеденты уже были. Так, "некоторые другие формы рака щитовидной железы, шейки матки и мочевого пузыря были переклассифицированы ранее", — цитирует газета слова одного из специалистов Калифорнийского университета по радиологии.Многие эксперты отмечают, что люди боятся этого диагноза. При озвучивании онкологии есть опасность впадения в мнительность, страхи могут поработить человека, лишить его воли к сопротивлению болезни. Да и сами врачи порой подвержены этому негативному влиянию, назначают слишком мощные, травматичные виды лечения, хотя в ряде случаев вполне хватило бы консервативных.При онкологии простаты есть формы, когда опухоль растет медленно. Издание приводит цифры статистики, говорящей, что показатели смертности у мужчин с данным диагнозом невелики. Независимо от способа лечения: консервативное лекарственное, облучение, операция. В таких случаях и рекомендуют уходить от терминов рак или карцинома.Но есть и иная точка зрения: смягчение диагноза несет риски, поскольку биопсия не всегда дает точные результаты. Почти 30% операций у мужчин с проблемами простаты выявляют в итоге более высокую степень злокачественности опухоли, чем считалось ранее.

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