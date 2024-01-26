Врач Ярцева: молочные продукты могут вредить почкам из-за обилия кальция
Врач Ярцева констатировала, что молочные продукты могут вредить почкам из-за обилия кальция. Медик подчеркнула, что пища, содержащая много кальция, влияет на образование камней – в особенности, у людей, предрасположенных к мочекаменной болезни. Кроме того, им могут вредить соленья и белковая еда.
«Камни в почках появляются, когда в пище много кальция, белка и соли. Кальций – это молочные продукты, а белок – это мясо. Если есть предрасположенность к образованию камней в почках, то таких продуктов нужно есть как можно меньше», - поделилась медик.
Ярцева высказалась о том, что в рационе многих людей нет воды как отдельного напитка, и это тоже негативно влияет на почки. Чем меньше человек пьет воды, тем более концентрированной становится его моча – в таких обстоятельствах риск заполучить камни в почках становится особенно существенным. Специалист уточнила, что вода должна быть чистой, не содержать минеральные соли. Не нужно увлекаться питьем минеральной воды, поскольку она может содержать небезопасный для почек кальций в высокой дозировке.
Симптомы камней в почках:
Боль в спине, животе или боку;
Жжение при мочеиспускании;
Кровь в моче;
Выделение мочи маленькими порциями;
Тошнота;
Дурно пахнущая моча;
Лихорадка.
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