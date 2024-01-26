Диетологи раскрыли правду о безглютеновом рационе

В последние годы безглютеновые диеты стали особенно популярны. Но не всем они подходят.Глютен — это белок, который естественным образом содержится в некоторых злаках. И в последние годы он почему-то приобрёл незаслуженно плохую репутацию.В действительности же строгие безглютеновые диеты — это необходимость лишь для некоторых людей. Например, для тех, кто страдает целиакией или непереносимостью глютена. Но что насчёт тех, у кого этих ограничений нет? Полезна ли для них такая диета?Исследования показывают, что большинство взрослых считают безглютеновую диету полезнее стандартной. Также 25–30% взрослого населения придерживаются именно такого варианта питания.У тех, кто собирается отказаться от глютена по личным соображениям, план питания должен быть тщательно спланирован. Это позволит избежать дефицита определённых питательных веществ.К примеру, безглютеновая диета может не давать человеку достаточное количество клетчатки, витаминов группы B и фолиевой кислоты. Также если он будет есть много обработанных безглютеновых продуктов, то станет получать слишком много жиров и добавленных сахаров, из-за которых повышается вероятность развития хронических болезней.Помимо этого, известно, что безглютеновые диеты дороги. Исследования демонстрируют, что хлеб и хлебобулочные изделия без глютена примерно на 267% дороже, чем хлеб, содержащий глютен; безглютеновые хлопья могут стоить на 205% больше, чем обычные хлопья.Наконец, ненужные ограничения в еде могут просто снизить качество жизни человека, привести к стрессу или беспокойству.

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