Американские ученые заявили, что голодание полезно для здоровья
В частности, ученые Мичиганского университета в США провели исследование на двух группах насекомых, одну из которых кормили пищей с пониженным содержанием аминокислот ВСАА, а вторую привычной едой.
В результате мушки из первой группы постоянно испытывали чувство голода, что заставляло их потреблять повышенное количество дрожжей.
Второй группе мушек стимулировали активацию нервных клеток, ответственных за чувство голода, с использованием красного света.
В результате эти мушки ели в два раза больше пищи, чем обычно, но все равно испытывали чувство голода.
Дальнейшее изучение показало, что обе группы мушек в результате жили заметно дольше обычных насекомых.
Ученые пришли к выводу, что на продление жизни повлияло постоянное чувство голода.
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