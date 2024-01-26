Почему мы часто бегаем в туалет, хотя проблем со здоровьем нет? Отвечает врач
«Почему я часто бегаю в туалет, если ничего не болит?» — таким вопросом задаются и женщины, и мужчины. Правда, женщины, как правило, винят во всем маленький мочевой пузырь. А мужчины стараются не замечать проблемы, хотя привычка постоянно бегать в туалет заметно портит жизнь, ведь даже долгая поездка в транспорте превращается в сплошной стресс.
«В первую очередь нужно исключить телесные патологии. Могут быть нарушения урологической сферы или неврологические заболевания, которые приводят к подобным симптомам», — говорит врач-психиатр Алексей Прибытков.
Если же патологий нет, причина, скорее всего, в «нервном» мочевом пузыре.
«Существует термин „нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках“, — рассказывает врач. — Когда есть стойкие нарушения со стороны мочевыделительной системы, но с точки зрения физиологии их не объяснить».
Некоторые урологи используют неофициальный термин — «гиперактивный мочевой пузырь». Его основные симптомы:
внезапные, трудно сдерживаемые позывы к мочеиспусканию;
учащенное мочеиспускание;
усиление мочеиспускания в ночное время;
возможные эпизоды недержания мочи на фоне интенсивных позывов.
Другой неофициальный термин — «психогенная дизурия», или «стрессовое недержание», когда опять же патологий в организме нет, а в проблемах с мочеиспусканием виновата психика.
«Сложно сказать, равны ли эти два понятия — „гиперактивный мочевой пузырь“ и „психогенная дизурия“. Но можно утверждать, что значительная часть таких проявлений связана с расстройствами психики, — говорит врач. — В таких случаях урологические препараты обычно не дают надежного эффекта. Зато психотерапия может привести к улучшению».
Кроме того, существуют психические нарушения, которые также становятся причинами учащенного мочеиспускания:
Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР)
«Есть навязчивая мысль: мне захочется в туалет, а он будет недоступен. Эта мысль сильно беспокоит. Появляется стремление „защититься“, — объясняет психотерапевт. — В качестве защиты человек будет бегать в туалет по несколько раз перед выходом, думать, где есть уборные вне дома, многократно ходить в туалет перед сном или важным делом».
При этом человек с ОКР избегает ситуаций, когда «придется долго терпеть: походов в кино и театр, долгих поездок в автобусе.
По словам врача, в таких случаях практически всегда преследуют и другие навязчивые мысли. Например, страх оставить включенным утюг или не закрыть дверь.
Социальное тревожное расстройство (СТР)
В этом случае человек боится прилюдно опозориться.
«Окажусь без туалета, случится конфуз. Люди увидят, подумают, что ненормальный. Будут смеяться», — думает человек с СТР.
«Защита от этого страха похожа, как и в случае с ОКР. Однако важную роль играет присутствие других людей. Дома проблем с мочеиспусканием не бывает. Но как только человек выходит в люди, его тут же тянет в туалет», — рассказывает психотерапевт.
При этом можно выявить и другие социальные страхи: боязнь публичных выступлений, общения в компании, звонков по телефону, бесед со значимыми людьми.
Генерализованное тревожное расстройство
Здесь беготня «по-маленькому» — это дополнительный симптом. А основное проявление расстройства — стойкая и сильная тревога либо вовсе без причины, либо о чем-то конкретном: о детях, работе, здоровье, встрече.
«Нет конкретных опасений. Есть общая тревога, на фоне которой учащаются позывы в туалет, причем без страха остаться без доступа к уборной», — говорит врач.
Соматоформное расстройство / расстройство телесного дистресса
Есть стойкие телесные симптомы, в том числе дискомфорт в области мочевого пузыря, частые позывы и неприятные ощущения, однако нет явных нарушений в работе внутренних органов.
«Здесь надо точно исключить наличие телесной патологии, — предупреждает эксперт. Обычно присутствует умеренная тревожность из-за здоровья. А вот страха, что туалет недоступен, нет».
Кстати, частые позывы «по-большому» также могут возникнуть на фоне стрессов и переживаний. Впрочем, если это разовые проявления, например из-за нервозности перед вылетом, то волноваться не стоит.
«Если же в туалет тянет из-за расстройства психики, стоит пройти психотерапию и лечение медикаментами. Детали психотерапии будут отличаться в зависимости от основного диагноза», — говорит врач.
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