Почему мы часто бегаем в туалет, хотя проблем со здоровьем нет? Отвечает врач

Несколько раз наведаться в туалет перед выходом из дома, а потом идти по улице и думать, где бы найти отхожее место, — знакомо такое? Если при этом нет проблем со здоровьем, возможно, виноват ваш «нервный» мочевой пузырь.«Почему я часто бегаю в туалет, если ничего не болит?» — таким вопросом задаются и женщины, и мужчины. Правда, женщины, как правило, винят во всем маленький мочевой пузырь. А мужчины стараются не замечать проблемы, хотя привычка постоянно бегать в туалет заметно портит жизнь, ведь даже долгая поездка в транспорте превращается в сплошной стресс.«В первую очередь нужно исключить телесные патологии. Могут быть нарушения урологической сферы или неврологические заболевания, которые приводят к подобным симптомам», — говорит врач-психиатр Алексей Прибытков.Если же патологий нет, причина, скорее всего, в «нервном» мочевом пузыре.«Существует термин „нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках“, — рассказывает врач. — Когда есть стойкие нарушения со стороны мочевыделительной системы, но с точки зрения физиологии их не объяснить».Некоторые урологи используют неофициальный термин — «гиперактивный мочевой пузырь». Его основные симптомы:внезапные, трудно сдерживаемые позывы к мочеиспусканию;учащенное мочеиспускание;усиление мочеиспускания в ночное время;возможные эпизоды недержания мочи на фоне интенсивных позывов.Другой неофициальный термин — «психогенная дизурия», или «стрессовое недержание», когда опять же патологий в организме нет, а в проблемах с мочеиспусканием виновата психика.«Сложно сказать, равны ли эти два понятия — „гиперактивный мочевой пузырь“ и „психогенная дизурия“. Но можно утверждать, что значительная часть таких проявлений связана с расстройствами психики, — говорит врач. — В таких случаях урологические препараты обычно не дают надежного эффекта. Зато психотерапия может привести к улучшению».Кроме того, существуют психические нарушения, которые также становятся причинами учащенного мочеиспускания:Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР)«Есть навязчивая мысль: мне захочется в туалет, а он будет недоступен. Эта мысль сильно беспокоит. Появляется стремление „защититься“, — объясняет психотерапевт. — В качестве защиты человек будет бегать в туалет по несколько раз перед выходом, думать, где есть уборные вне дома, многократно ходить в туалет перед сном или важным делом».При этом человек с ОКР избегает ситуаций, когда «придется долго терпеть: походов в кино и театр, долгих поездок в автобусе.По словам врача, в таких случаях практически всегда преследуют и другие навязчивые мысли. Например, страх оставить включенным утюг или не закрыть дверь.Социальное тревожное расстройство (СТР)В этом случае человек боится прилюдно опозориться.«Окажусь без туалета, случится конфуз. Люди увидят, подумают, что ненормальный. Будут смеяться», — думает человек с СТР.«Защита от этого страха похожа, как и в случае с ОКР. Однако важную роль играет присутствие других людей. Дома проблем с мочеиспусканием не бывает. Но как только человек выходит в люди, его тут же тянет в туалет», — рассказывает психотерапевт.При этом можно выявить и другие социальные страхи: боязнь публичных выступлений, общения в компании, звонков по телефону, бесед со значимыми людьми.Генерализованное тревожное расстройствоЗдесь беготня «по-маленькому» — это дополнительный симптом. А основное проявление расстройства — стойкая и сильная тревога либо вовсе без причины, либо о чем-то конкретном: о детях, работе, здоровье, встрече.«Нет конкретных опасений. Есть общая тревога, на фоне которой учащаются позывы в туалет, причем без страха остаться без доступа к уборной», — говорит врач.Соматоформное расстройство / расстройство телесного дистрессаЕсть стойкие телесные симптомы, в том числе дискомфорт в области мочевого пузыря, частые позывы и неприятные ощущения, однако нет явных нарушений в работе внутренних органов.«Здесь надо точно исключить наличие телесной патологии, — предупреждает эксперт. Обычно присутствует умеренная тревожность из-за здоровья. А вот страха, что туалет недоступен, нет».Кстати, частые позывы «по-большому» также могут возникнуть на фоне стрессов и переживаний. Впрочем, если это разовые проявления, например из-за нервозности перед вылетом, то волноваться не стоит.«Если же в туалет тянет из-за расстройства психики, стоит пройти психотерапию и лечение медикаментами. Детали психотерапии будут отличаться в зависимости от основного диагноза», — говорит врач.

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