Врачи: трансжиры вредят кровеносным сосудам сильнее жирного мяса

Эксперты в области питания рекомендуют отказаться от употребления продуктов с искусственными трансжирами.Медики, эксперты в области здорового питания напомнили россиянам о вреде трансжиров. Этот тип жиров образуется в результате обработки растительных масел. В пищевой промышленности благодаря ей жидкие масла приобретают форму твердого жира, который активно используется при производстве разных продуктов (в основном готовых к употреблению и полуфабрикатов). Также трансжиры могут выделяться в процессе жарки, которой подвергаются растительные масла. В очень небольшом количестве такие жиры присутствуют в натуральных продуктах: например, в мясе.Врач-диетолог Наталья Денисова констатировала в интервью, что трансжиры являются единственным типом жира, который можно полностью исключить из питания, не опасаясь проблем со здоровьем. К другим видам жиров данное правило не относится – они должны присутствовать в рационе, хотя и с определенными ограничениями.«Трнасжиры – это однозначно вредные жиры. Они содержатся в фастфуде, сдобной выпечке, шоколадной и ореховой пасте, маргарине, бульонных кубиках. Если вы их употреблять не будете, то принесете только пользу своему организму», - заявила врач Денисова «АиФ».В свою очередь, биотехнолог Алла Погожева отметила, что исследования последних лет и врачебная практика свидетельствуют: трансжиры вредят кровеносным сосудам сильнее жирного мяса, они гораздо существеннее повышают риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. По словам Погожевой, пристрастие к продуктам, содержащим трансжирные кислоты, тесно связано с появлением такой проблемы как повышенный уровень холестерина в крови, образование бляшек, возникновение атеросклероза. Эксперт убеждена: лучше съесть кусок жирного мяса, чем котлету из заведения фастфуда.«Сочный жирный стейк, от которого иногда отказываются, переходя на здоровое питание, будет куда безопаснее котлеты из заведения фастфуда. Получаемые с ней жиры могут увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний».Также Алла Погожева считает вредными магазинные десерты, часто изобилующие трансжирами. По данным эксперта, для людей, которые постоянно едят сладости промышленного производства, вероятность ишемической болезни сердца возрастает на 23 процента.

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