Врач рассказала, кому нельзя пить кофе

Кофе — популярный во всем мире бодрящий напиток. Но не всем он принесет пользу, напомнила в ходе беседы с Общественной Службой Новостей врач-терапевт Видновской КБ Минздрава МО Айслу Каримова.«Назвать определенное количество чашек кофе в день, которое могло бы быть нормой, нельзя. Ведь и сорта зерен, и способ их приготовления, и даже привычка разбавлять напиток молоком или водой влияют на содержание в нем кофеина. Например, взрослому человеку рекомендуется употреблять не более 100-200 миллиграмм кофеина за один раз. Дневная норма — не более 400 миллиграмм. В среднем, это соответствует 3-5 чашкам за сутки», — сказала эксперт.Кроме того, надо учитывать индивидуальные особенности организма. Осторожно к бодрящему напитку следует относиться беременным и кормящим матерям, так как кофеин через их организм будет попадать к младенцу.К тому же, чересчур много кофе не стоит пить гипертоникам, поскольку он провоцирует спазм сосудов.

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