Диетолог Денисова: недостаток жира в питании сказывается на внешнем облике

Диетолог Наталья Денисова: недостаток жира в рационе питания ухудшает состояние кожи и волос, мешает избавляться от лишнего веса.Врач-диетолог, биотехнолог Наталья Денисова рассказала, что здоровый организм обязательно должен получать натуральный жир, как животный, так и растительный. Его количество в рационе важно контролировать, но также нужно заботиться о том, чтобы тело не ощущало нехватку жира.Медик отметила, что по некоторым признакам можно определить, поступает ли в организм достаточно жирных кислот. В частности, сказала Денисова, недостаток жира в питании негативно сказывается на внешнем облике.«Выпадают волосы, кожа после умывания очень сухая», - назвала врач признак недостаточного употребления жиров.Диетолог пояснила, что клетки кожи защищаются мембранами, состоящими из жирных кислот (омега-3, омега-6). При их нехватке кожа подвергается воспалению, раздражению, теряет эластичность и упругость; на коже головы активизируется перхоть, слабеют волосяные луковицы.Еще одно последствие недостаточного употребления жиров – это трудности с избавлением от лишнего веса. Денисова предупредила, что не получая с жиром энергию, организм пытается восполнить ее запас из других пищевых источников – прежде всего, из быстрых углеводов, которые стимулируют активное жироотложение.«Если организму не хватает жиров, он компенсирует недостаток энергии углеводами – вы неосознанно начинаете есть больше сладкого, мучного».Вдобавок из-за недостатка жирных кислот, способствующих выработке слезной пленки, могут страдать глаза – они краснеют, устают, что придает внешнему облику болезненный вид.Говоря о других признаках недостатка жира в питании, врач-диетолог указала на плохую переносимость холода, проблемы с суставами, повышенную усталость.

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