Названа самая вредная поза для сна

Многим людям, чтобы уснуть, нужно принять удобную и привычную для себя позу. Часто она является нефизиологичной, а длительное нахождение в ней может принести вред организму. О том, как это избежать, рассказала врач-терапевт Галина Аксенова .Самая вредная поза, по словам специалиста, лежа на животе. Она неестественная для человека, так как голова повернута вправо или влево, это вызывает кровоток в сосудах, питающих головной мозг.Аксенова отметила, что это может привести к отекам по утрам, а также повышению внутриглазного давления, которое вследствие приводит к перенапряжению глаз и головной боли.Боль в голове может возникнуть не только из-за неполноценного кровотока в головном мозге, но и от того, что мозг не получил достаточного количества кислорода. Когда человек спит на животе, его мышцы шеи и поясницы находятся в перенапряжении, это приводит к накоплению молочной кислоты и возникновению боли, продолжаться которая будет до того момента, пока человек спит на животе.Чтобы не возникало проблем со здоровьем из-за неправильной позы для сна, специалист порекомендовала какое-то время полежать в удобной для себя позе, чтобы создать психологический комфорт, а затем лечь полубоком (на животе, приобняв подушку), а затем расположиться на спине, если ранее так человек не засыпал, либо на правом или левом боку. Такая поза считается наиболее физиологичной.Если же человек может заснуть только на животе, тогда нужно положить подушку между ног, либо рядом с руками. Это отчасти улучшит положение во время сна.

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