Диетолог Кабанов назвал 4 правила для похудения без повторного набора веса
Диетолог Кабанов рассказал в интервью, что разные ограничения и диеты, которые используются людьми для похудения, дают лишь временный результат. Чтобы сохранить приобретенную стройность, необходимо системно придерживаться определенного формата питания, подчеркнул он. В таком питания должны по минимуму содержаться сахара, а количество употребляемых животных и молочных продуктов должно строго контролироваться.
«Сбалансированное правильное питание – это история постоянная, а не временная: свой рацион нужно менять на длительное время, в идеале – навсегда», - поделился Кабанов
Диетолог назвал 4 ключевых правила для похудения без повторного набора веса.
Отказаться от добавленного сахара. По словам специалиста, в первую очередь следует исключить из рациона сладкие напитки. Следует стремиться к такому типу питания, в котором добавленный сахар отсутствует совсем.
«Сахар в чай или кофе, сахар в любых продуктах — это путь к ожирению, диабету и сердечно-сосудистым заболеванием», - предупредил эксперт.
Есть меньше мясного и молочного. Мясные и молочные продукты являются источником насыщенных жиров, чье употребление в большом количестве способствует появлению лишнего веса.
Отказаться от алкоголя. Диетолог Кабанов обратил внимание на то, что спиртные напитки отличаются высоким гликемическим индексом и большой калорийностью.
«Регулярное употребление алкоголя приводит к ожирению и всем проблемам, с ним связанным. От него лучше отказаться совсем», - считает эксперт.
Есть больше растительных продуктов. В овощах, фруктах, бобовых, цельных злаках, орехах содержатся растительные протеины и, клетчатка, а также растительные жирные кислоты, витамины и антиоксиданты, – эти вещества обеспечивают хорошее пищеварение, оздоровляют сердечно-сосудистую систему и способствуют активному метаболизму.
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