Синдром задержки фазы сна: почему ваши внутренние часы не дают вам спать по ночам

Что вы знаете о циркадных ритмах? Почему вы не можете заснуть и что такое задержка фазы сна?Что такое расстройство задержки фазы сна?Растройство задержки фазы сна (СЗФС) — это нарушение циркадного ритма, которое влияет на способность человека ложиться спать в «обычные» часы, в результате чего он спит большую часть дня. Подумайте об этом так: представьте, что вы все время страдаете от смены часовых поясов , постоянно сонливы и невнимательны. Независимо от того, чем вы занимаетесь, ваше тело не работает по графику с 9 до 5.Обычно люди с СЗФС засыпают где-то с 2 до 6 часов утра, то есть они не отдыхают до полуночи. Людям с синдромом задержки фазы сна трудно объяснить, что они испытывают.Что вызывает СЗФС?В настоящее время специалисты не выделяют единого фактора, объясняющего, почему у одних людей возникает СЗФС, а у других нет. В конечном счете, внутренние часы некоторых людей не могут соответствовать социально приемлемому циркадному ритму.Однако исследователи обнаружили, что есть факторы, увеличивающие риск развития подобного состояния:ГенетикаИзменения после полового созреванияПсихологические и неврологические расстройстваЕсть два поведенческих и физиологических фактора, из-за которых людям с СЗФС сложно вставать рано. Ваш циркадный ритм или внутренние часы во многом связаны с вашим биологическим составом. Поскольку их часы идут на более поздний график, воздействие света на них задерживается.Большинство исследований показывают, что нарушение циркадных ритмов начинается у человека в подростковом возрасте, затем ситуация становится все хуже.Подросткам приходится труднее всего с СЗФС, особенно потому, что у них нет свободы делать все, что они хотят и они должны соблюдать четкий режим. Плюс для подростков все это происходит в то время, когда их тело сталкивается со многими другими изменениями.Жизнь с СЗФСПо словам специалистов, проблема тех, кто страдает от задержки фазы сна, заключается в том, что они просто очень устали. Так, в один день они не выспались и на следующий день планируют уснуть раньше, но им это не удается, поэтому на второй и третий день они устают еще больше.СЗФС часто ошибочно диагностируют как бессонницу, депрессию или другие распространенные расстройства сна или психического здоровья. Однако неправильная диагностика может привести к другим проблемам (таким как ожирение, тревога и депрессия), поскольку люди пытаются заставить себя соблюдать график, которому не подчиняется их тело.Влияние СЗФС может выходить за рамки типичных симптомов сонливости: оно может напрямую влиять на карьерный рост, обучение, воспитание детей и многое другое. Общество ориентировано на то, чтобы такие услуги, как прием к врачу, сеансы терапии, занятия и любимая кофейня, были доступны в то время, когда это нужно большинству людей: утром. Но людям с СЗФС жить по общепринятому графику невыносимо.Есть ли способ вылечить СЗФЗ? Для людей с задержкой сна основными видами лечения, которые работают лучше всего, являются когнитивно-поведенческая терапия, светотерапия и мелатонин. Мариана Фигейро, специалист по исследованиям влияния света на здоровье человека и циркадной фотобиологии, поделилась своим мнением на этот счет. Краткий ответ на вопрос – нет. В настоящее время не существует единого метода лечения пациентов с задержкой сна, но есть надежда, что технологии стали на шаг ближе к поиску решения, и именно над этим Фигейро и ее команда работают.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки