Что может произойти с мозгом, если выпить слишком много воды
Количество воды, необходимое вашему организму, зависит от многих факторов: времени года, физической нагрузки, роста и веса, наличия различных заболеваний. Если говорить про рекомендации, то человек в идеале должен выпивать около восьми стаканов чистой воды в сутки (около двух литров). Но опять же кроме воды мы пьем чай, кофе, морсы, можем весь день провести на жаре или в прохладном помещении, поэтому все не так однозначно.
Врачи говорят: пейте, как только ощутите жажду. Не надо насиловать себя, подгоняя организм под определенные стандарты, ведь слишком много воды — это тоже плохо.
Дело в том, что если выпить слишком много воды, еще и за короткий промежуток времени, то может произойти водное отравление, или гипонатриемия. Это состояние, при котором концентрация ионов натрия в плазме крови падает ниже 135 ммоль/л. В организме становится слишком много жидкости, но при этом слишком мало соли.
Такое состояние опасно и для головного мозга. Первое, что ощущает человек, — это резкий скачок давления из-за набухания сосудов, пишет The Mirror.
После могут появиться и другие симптомы:
головная боль;
головокружение;
брадикардия (замедленное сердцебиение);
судороги;
спутанное сознание;
потеря ориентации.
Работа головного мозга как бы искажается и замедляется, поэтому органу сложно контролировать то, что раньше не представляло никакого труда. У человека начинаются пульсирующие головные боли, появляется ощущение, что мозг словно прижало к черепу.
Первые тревожные звоночки — это изменение цвета мочи (она стала прозрачной), тошнота и диарея. Если вы заметили эти симптомы, возможно, вы выпили слишком много воды. Такое бывает после интенсивных тренировок, сильного стресса или же долгого пребывания на жаре.
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