Что может произойти с мозгом, если выпить слишком много воды

Чистая питьевая вода необходима нашему организму, но и заставлять себя пить литрами тоже не стоит, говорят эксперты. В противном случае это может негативно повлиять на головной мозг. Последствия весьма пугающие.Количество воды, необходимое вашему организму, зависит от многих факторов: времени года, физической нагрузки, роста и веса, наличия различных заболеваний. Если говорить про рекомендации, то человек в идеале должен выпивать около восьми стаканов чистой воды в сутки (около двух литров). Но опять же кроме воды мы пьем чай, кофе, морсы, можем весь день провести на жаре или в прохладном помещении, поэтому все не так однозначно.Врачи говорят: пейте, как только ощутите жажду. Не надо насиловать себя, подгоняя организм под определенные стандарты, ведь слишком много воды — это тоже плохо.Дело в том, что если выпить слишком много воды, еще и за короткий промежуток времени, то может произойти водное отравление, или гипонатриемия. Это состояние, при котором концентрация ионов натрия в плазме крови падает ниже 135 ммоль/л. В организме становится слишком много жидкости, но при этом слишком мало соли.Такое состояние опасно и для головного мозга. Первое, что ощущает человек, — это резкий скачок давления из-за набухания сосудов, пишет The Mirror.После могут появиться и другие симптомы:головная боль;головокружение;брадикардия (замедленное сердцебиение);судороги;спутанное сознание;потеря ориентации.Работа головного мозга как бы искажается и замедляется, поэтому органу сложно контролировать то, что раньше не представляло никакого труда. У человека начинаются пульсирующие головные боли, появляется ощущение, что мозг словно прижало к черепу.Первые тревожные звоночки — это изменение цвета мочи (она стала прозрачной), тошнота и диарея. Если вы заметили эти симптомы, возможно, вы выпили слишком много воды. Такое бывает после интенсивных тренировок, сильного стресса или же долгого пребывания на жаре.

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