Трихолог Титушкина: справиться с выпадением волос могут помочь белок и железо

По словам врача-трихолога Екатерины Титушкиной, состояние волос может сильно пострадать от нехватки белковой пищи и железа в рационе.

Трихолог Титушкина рассказала, что качество питания оказывает существенное влияние на густоту и внешний вид волос; в некоторых случаях именно рацион может быть причиной их обильного выпадения.

«Сбалансированное питание является ключевым фактором, влияющим на состояние волос и кожи головы, тогда как несбалансированный рацион может привести к истончению, ломкости и даже выпадению волос», - заявила Екатерина Титушкина .

Специалист отметила, что справиться с выпадением волос может помочь употребление качественного белка: он является источником аминокислот, которые укрепляют структуру волос и способствуют их росту. Значение белковой пищи для состояния волос Титушкина назвала «фундаментальным».

Вот что трихолог советует есть:

«Яйца, рыба, мясо, бобовые, орехи и семена – прекрасные источники аминокислот (в том числе незаменимых, которые организм не может синтезировать самостоятельно и получает только из пищи)».

Также эксперт обратила внимание на железо – его недостаток ощутимо ослабляет волосы. Лучшими источниками микроэлемента для организма являются животные продукты в виде мяса и субпродуктов, морепродуктов. Кроме, того, сделать волосы гуще и сильнее помогают железосодержащие гречка, некоторые орехи, шпинат.

Другие микроэлементы, помогающие справиться с выпадением волос, – это цинк, селен, кремний. В рационе должно быть достаточно продуктов, содержащих данные вещества (мясо, молочные продукты, овес и гречка, морские водоросли, грибы, бобовые и так далее). Трихолог подчеркнула, что при нехватке названных микроэлементов усиливаются ломкость и выпадение волос.

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