Врач Гвоздик посоветовал проверять работу щитовидной железы при перепадах настроения

Врач-терапевт Евгений Гвоздик назвал сильные перепады настроения и ощущение перебоев с сердцем сигналом для обследования щитовидной железы.Врач Гвоздик заявил в беседе с «Новыми известиями», что резкие перепады настроения являются поводом проверить работу щитовидной железы.«Сигналами для проверки работы щитовидной железы являются сильные перепады настроения, а также ощущения резких перебоев в работе сердца», - сказал терапевт.Помимо этого, можно заметить ухудшение состояния волос, кожи, ногтей. Перечисленные симптомы могут возникать при снижении функции щитовидной железы (гипотиреоз).Что касается набора веса, он тоже возможен, поскольку недостаточность железы может способствовать более интенсивному жироотложению. В то же время терапевт Евгений Гвоздик отметил:«Лишний вес не всегда является показателем того, что с щитовидной железой не все хорошо».Врач посоветовал проверять состояние щитовидной железы в зрелом возрасте независимо от самочувствия – в особенности женщинам, которые часто страдают от проблем с щитовидкой. Им, в частности, целесообразно проверять щитовидную железу на наличие узлов.«УЗИ щитовидной железы для определения наличия узлов, в том числе активных. Сдача гормонов ТТГ, Т3, Т4», - назвал специалист необходимые анализы.

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