Установлено, сколько секса требуется женщине для здоровья и долголетия
Хорошо известно, что физическое и психологическое состояние милых дам во многом зависит от уровня эстрогена. Есть один верный способ повышения концентрации этого гормона: здоровый секс. Интим еще и стимулирует выработку гормонов допамина и серотонина, способствующих ощущению эйфории.
Учение в своем исследовании решили уточнить ответ на вопрос, какой секс можно считать регулярным. Оказалось, что достаточно раза в неделю. Понятно, что потребности организма во многом индивидуальны, кому-то требуется и чаще.
Речь о том, что раза в неделю хватает, чтобы поддерживать достойный уровень гормонов и хорошее самочувствие. При увеличении числа половых актов в неделю гормональный фон существенно не меняется, показали эксперименты.
Сексолог и психолог Олег Шевченко, комментируя итоги исследования, добавил, что считает главной проблемой эпизодический секс. Лучше уж совсем не иметь интимной жизни, чем довольствоваться редкими встречами с разными партнерами.
Дело в том, поясняет эксперт, что нерегулярный секс сопровождается мощными скачками уровня гормонов, а затем он так же резко падает. Эти «качели» вреднее для организма, чем низкий, но постоянный уровень эстрогена. В идеале же отношения должны быть стабильными.
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