Невролог Мацокин: лекарства от боли нельзя употреблять длительное время

Невролог Игорь Мацокин предупредил о последствиях длительного приема лекарств от головной боли.Невролог Мацокин сообщил , что бесконтрольный прием лекарств от боли небезопасен для организма. В частности, их нельзя употреблять длительное время.«Нельзя принимать лекарственные средства, обладающие противовоспалительным и обезболивающим действием более 10 дней, что значительно повышает риск лекарственно индицируемой или рикошетной головной боли», - предостерег специалист.Также врач невролог констатировал, что в случае головной боли не следует употреблять алкогольные напитки, как и некоторые продукты. Спиртное в такой момент вредить из-за своего сосудорасширяющего эффекта – имеющиеся мигрень или головная боль будут ощущаться лишь сильнее.Игорь Мацокин обратил внимание на то, что людям с головной болью следует отказаться от употребления ряда продуктов – чтобы не усугублять свое тяжелое состояние.«При мигрени нельзя употреблять такие продукты как цитрусовые, шоколад, жирные сыры, а также пиво и красное вино», - поделился врач-невролог.Эксперт добавил, что при учащающихся эпизодах головной боли будет полезно вести дневник и фиксировать время их возникновения, силу и продолжительность. Чтобы выявить причину такой тенденции, необходимо обращаться к врачу, подчеркнул невролог.

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