Невролог Мацокин: лекарства от боли нельзя употреблять длительное время

Невролог Игорь Мацокин предупредил о последствиях длительного приема лекарств от головной боли.

Невролог Мацокин сообщил , что бесконтрольный прием лекарств от боли небезопасен для организма. В частности, их нельзя употреблять длительное время.

«Нельзя принимать лекарственные средства, обладающие противовоспалительным и обезболивающим действием более 10 дней, что значительно повышает риск лекарственно индицируемой или рикошетной головной боли», - предостерег специалист.

Также врач невролог констатировал, что в случае головной боли не следует употреблять алкогольные напитки, как и некоторые продукты. Спиртное в такой момент вредить из-за своего сосудорасширяющего эффекта – имеющиеся мигрень или головная боль будут ощущаться лишь сильнее.

Игорь Мацокин обратил внимание на то, что людям с головной болью следует отказаться от употребления ряда продуктов – чтобы не усугублять свое тяжелое состояние.

«При мигрени нельзя употреблять такие продукты как цитрусовые, шоколад, жирные сыры, а также пиво и красное вино», - поделился врач-невролог.

Эксперт добавил, что при учащающихся эпизодах головной боли будет полезно вести дневник и фиксировать время их возникновения, силу и продолжительность. Чтобы выявить причину такой тенденции, необходимо обращаться к врачу, подчеркнул невролог.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

https://www.medikforum.ru - Добавил valyuha в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь