Эксперты SciTechDaily рассказали, как сбросить вес без диет
Кардио перед завтраком. Выполнение кардио, такого как табата, перед завтраком может помочь вам сжигать до 20% больше жира. Это показали результаты исследования, опубликованного в Британском журнале питания.
Сон. Недостаток сна может способствовать развитию ожирения. Исследование 2010 года показало, что всего три часа дополнительного сна в ночь могут помочь сжигать 400 ккал и уменьшить потерю мышечной массы.
Вода. Пить 500 мл воды перед каждым приемом пищи может помочь в потере веса, уменьшив индекс массы тела.
Белок. Повышение потребления белка помогает уменьшить общий прием калорий и способствует набору мышечной массы, что помогает в сбросе веса.
Интервальное голодание. Ограничение времени приема пищи в течение восьми часов в сутки, с последующим голоданием в течение 16 часов, может быть эффективным методом похудения.
Покой. Сильный стресс и беспокойство могут способствовать набору веса из-за повышенного уровня кортизола, который может вызвать чувство голода.
Силовые тренировки. Набор мышечной массы повышает скорость обмена веществ, что способствует сжиганию большего количества калорий даже в покое.
Витамин D. Получение достаточного количества витамина D важно, так как его недостаток может привести к метаболическому синдрому и лишнему весу.
Эти научно обоснованные подходы предоставляют альтернативу традиционным диетам и могут быть ключом к эффективному и здоровому снижению веса.
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