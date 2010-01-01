Эксперты SciTechDaily рассказали, как сбросить вес без диет

Обобщая науно-популрные статьи, опубликованные на сайте SciTechDaily, редакция опубликовала информацию, согласно которому сбросить вес можно, не прибегая к строгим диетам. Вот восемь научно обоснованных способов, помогающие в этом непростом деле.Кардио перед завтраком. Выполнение кардио, такого как табата, перед завтраком может помочь вам сжигать до 20% больше жира. Это показали результаты исследования, опубликованного в Британском журнале питания.Сон. Недостаток сна может способствовать развитию ожирения. Исследование 2010 года показало, что всего три часа дополнительного сна в ночь могут помочь сжигать 400 ккал и уменьшить потерю мышечной массы.Вода. Пить 500 мл воды перед каждым приемом пищи может помочь в потере веса, уменьшив индекс массы тела.Белок. Повышение потребления белка помогает уменьшить общий прием калорий и способствует набору мышечной массы, что помогает в сбросе веса.Интервальное голодание. Ограничение времени приема пищи в течение восьми часов в сутки, с последующим голоданием в течение 16 часов, может быть эффективным методом похудения.Покой. Сильный стресс и беспокойство могут способствовать набору веса из-за повышенного уровня кортизола, который может вызвать чувство голода.Силовые тренировки. Набор мышечной массы повышает скорость обмена веществ, что способствует сжиганию большего количества калорий даже в покое.Витамин D. Получение достаточного количества витамина D важно, так как его недостаток может привести к метаболическому синдрому и лишнему весу.Эти научно обоснованные подходы предоставляют альтернативу традиционным диетам и могут быть ключом к эффективному и здоровому снижению веса.

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