Диетолог Соломатина: из-за жареного картофеля могут гибнуть нейроны мозга

Диетолог Елена Соломатина: пристрастие к жареной картошке может нарушить кровоснабжение головного мозга, вследствие которого начинают гибнуть нейроны.Диетолог Соломатина предупредила в интервью радио Sputnik о возможной «поломке» мозга из-за частого употребления жареного картофеля. Эту проблему медик связывает с нарушением кровообращения в организме, возникающим в связи с накоплением холестерина в кровеносных сосудах.Елена Соломатина обратила внимание на то, что жареная картошка является не только жирным блюдом. Столь агрессивная термообработка продукта как жарка воздействует на его крахмал, и в итоге получается блюдо, которому присущ высокий гликемический индекс. Это означает, что углеводы из жареного картофеля практически сразу усваиваются организмом – в результате резко возрастает уровень сахара в крови.Специалист констатировала, что если часто употреблять его в пищу, организм может пострадать от воспаления, которое неблагоприятно отразится на его сосудах и, как следствие, на кровообращении органов, включая головной мозг.«Если мы часто едим жареную картошку, то у нас часто повышается уровень глюкозы в крови. Это ведет к частым воспалениям, на которые организм реагирует. Например, повреждения эндотелия сосудов "залепляются" холестерином. Что, в свою очередь, ведет к нарушению кровообращения», – объяснила Соломатина.По словам диетолога, нарушенное кровообращение не позволяет мозгу насыщаться кислородом и питательными веществами в нужной мере, и в связи с этим могут гибнуть его нейроны. Последствием такого процесса становится ухудшение умственных способностей и высокий риск развития возрастного слабоумия, деменции.

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