Специалисты рассказали о питьевом режиме зимой

Жидкость необходима организму не только в теплое время года, но и в морозы.Специалисты портала здоровое-питание.рф объяснили, что зимой человеку необходимо ничуть не меньше жидкости, чем летом. Это связано с тем, что отопительные системы в холодное время года сушат воздух, кожу, волосы, а мороз поглощает воду из тела не хуже солнца. Кроме того, обилие одежды, разница температур в помещении и на улице, активные движения часто приводят к тому, что человек потеет.Эксперты рекомендуют в зимнее время выпивать в день около 2,5 литра жидкости мужчинам и двух литров женщинам. К ней можно отнести не только напитки, но и суп, фрукты и овощи.Недостаток воды оказывает негативное влияние на почки, способствует повышению артериального давления и плохо влияет на работу сердечно-сосудистой системы в целом. Кроме того, недостаточное потребление сказывается на качестве кожи, провоцирует усталость и снижает защитные функции организма.

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