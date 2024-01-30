Врач Волкова назвала ошибкой отказ от сливочного масла и фруктов

Врач Екатерина Волкова: некоторые продукты ошибочно называют вредными – при правильном употреблении даже сливочное масло принесет организму много пользы.Врач Волкова обратила внимание на то, что в последнее время много говорят о вредных продуктах, которых не должно быть в питании людей. С их употреблением связывают проблему лишнего веса и высокий риск разных заболеваний, включая диабет и сердечно-сосудистые патологии. По мнению Екатерины Волковой, такие рекомендации ведут к тому, что люди начинают отказываться от продуктов, которые на самом деле были бы очень полезными для укрепления иммунитета и здоровья.В частности, врач Волкова назвала ошибкой отказ от сливочного масла.«Некоторые относят к "запрещенке" сливочное масло. Дескать, это продукт вредный, так как является источником насыщенных жиров. Но насыщенные жиры тоже очень нужны организму, в том числе для выработки гормонов, сохранения упругости кожи, производства энергии, поддержки клеточных мембран», - пояснила медик в Telegram.Специалист констатировала, что употребление качественного масла в количестве 20 или 30 граммов (в день) будет полезным в большинстве случаев. Если имеется непереносимость молока (лактозы), то можно использовать топленое масло, которое не содержит в себе молочного сахара.Также врач Волкова назвала ошибкой отказ от фруктов. Иногда можно услышать, что эти продукты вредны, так как в них концентрируется много сахара. На самом деле многие сладкие на вкус фрукты (например, апельсины или груши) не содержат его высокой концентрации – при этом они богаты клетчаткой, которая оздоровляет кишечную микрофлору, а также дают организму витамины и микроэлементы. Эксперт отметила, что фрукты важно употреблять правильно, чтобы проявлялся их полезный эффект, – прежде всего, умеренно.«Фрукты следует есть после основного приема пищи», - порекомендовала врач.

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