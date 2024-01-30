Болезнью Альцгеймера можно заразиться: ученые выяснили, что причины кроются в детстве

Группа исследователей впервые описала случаи, когда из-за неправильного лечения люди пострадали от деменции спустя несколько десятилетий. Во всем виноват дефектный гормон роста, полученный из тканей умерших.Одна из основных причин возникновения болезни Альцгеймера — накопление патогенной формы бета-амилоидного белка в головном мозге. Уже доказано, что заболевание может возникать спорадическим способом, то есть развиваться с возрастом, или же генетическим, как бы передаваясь по наследству. Во всем виноват дефектный ген, поэтому, если ваш близкий родственник пострадал, вы в группе риска.Однако международная группа ученых доказала: болезнью Альцгеймера можно заразиться. Это настоящее открытие в истории медицины. Почему же так случилось?Оказалось, что в Великобритании с 1959 по 1985 год практиковали лечение гормоном роста человека, выделенного из гипофиза умерших людей. Эту терапию применяли для избавления от низкорослости. Позже ученые выяснили, что некоторые партии таких гормонов содержали дефектные прионы — аномальные белки, как бы скрученные в патогенную форму.Они могли спровоцировать смертельно опасное заболевание коры и подкорковых центров головного и спинного мозга — болезнь Крейтцфельдта — Якоба. Поэтому гормон роста от мертвых людей заменили синтетическим аналогом, который не представлял опасности для пациентов.Однако через подобную терапию прошли как минимум 1848 детей. И если дефектный белок не спровоцировал развитие болезни Крейтцфельдта — Якоба, то он все равно продолжал оказывать негативное воздействие на головной мозг. У людей происходили отложения бета-амилоидного белка в органе, который как раз и запускал развитие болезни Альцгеймера.Ученым разрешили протестировать «дефектный порошок» на лабораторных мышах. Их опасения подтвердились: он действительно оказывал губительное воздействие на головной мозг.Тогда исследователи начали изучать организмы людей, которых в детстве лечили «трупным» гормоном роста. Эксперты выяснили, что заразились слабоумием как минимум пять человек, у них была диагностирована болезнь Альцгеймера. Еще у одного пострадавшего были легкие когнитивные нарушения.Всем им было от 38 до 55 лет, когда появились неврологические симптомы. Это довольно молодой возраст для развития подобной патологии. Однако ученым известно, что деменция молодеет: сейчас есть случаи, когда болезнь диагностируют у тех, кому еще нет и сорока лет. Эксперты выяснили, что у этих людей не было обычной спорадической болезни Альцгеймера, часто возникающей с возрастом. Исключили ученые и наследственность, то есть генетический фактор.Все это позволило экспертам сделать вывод: передача патогенной формы бета-амилоида произошла именно при лечении в детстве.Ученые признают, что все люди, которые получили лечение дефектным гормоном роста в детстве, сейчас находятся в зоне риска. Они будут наблюдать за их состоянием здоровья и процессами, которые происходят в головном мозге.Всем остальным подобное заражение не грозит, успокаивают эксперты. Болезнь Альцгеймера — это не вирусная инфекция, которой можно заразиться привычным воздушно-капельным путем.

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